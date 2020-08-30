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В матче Кубка Украины сыграл 54-летний президент Реал Фарма

Кубок Украины
(3 голосов)

Николай Лиховидов отыграл на позиции хавбека 26 минут

В матче Кубка Украины сыграл 54-летний президент Реал Фарма
Новина українською

В предварительном раунде Кубка Украины встречаются "Таврия" и "Реал Фарма".

В стартовом составе номинальных гостей на поле вышел президент клуба Николай Лиховидов. Руководитель сыграл на позиции полузащитника и провел на поле 26 минут.

Лиховидову сейчас 54 года, он капитан и президент клуба, а также ранее трижды руководил командой в качестве главного тренера.

В прошедшем сезоне Второй лиги Николий Лиховидов принял участие в двух матчах.

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В статье: Николай Лиховидов Реал Фарма (Одесса) Таврия
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Комментарии (4)
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Микко82 (Херсон)
30.08.2020 в 19:18
Є рекорд?
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0
0
Сеш (Дніпро)
30.08.2020 в 19:09
И это считается профессиональным футболом.
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+1
0
blumtf (Сумы)
30.08.2020 в 17:40
Теперь осталось в матче Динамо - Шахтер сыграть Суркису и Ахметову и тогда я видел ВСЁ!
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+2
0
tolibgan (Запорожье)
30.08.2020 в 17:31
Мужик))))
Ответить
+1
0


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