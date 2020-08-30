В матче Кубка Украины сыграл 54-летний президент Реал Фарма

В предварительном раунде Кубка Украины встречаются "Таврия" и "Реал Фарма" .

В стартовом составе номинальных гостей на поле вышел президент клуба Николай Лиховидов. Руководитель сыграл на позиции полузащитника и провел на поле 26 минут.

Лиховидову сейчас 54 года, он капитан и президент клуба, а также ранее трижды руководил командой в качестве главного тренера.

В прошедшем сезоне Второй лиги Николий Лиховидов принял участие в двух матчах.