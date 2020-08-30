Кубок Украины
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В матче Кубка Украины сыграл 54-летний президент Реал Фарма
Николай Лиховидов отыграл на позиции хавбека 26 минут
В предварительном раунде Кубка Украины встречаются
В стартовом составе номинальных гостей на поле вышел президент клуба Николай Лиховидов. Руководитель сыграл на позиции полузащитника и провел на поле 26 минут.
Лиховидову сейчас 54 года, он капитан и президент клуба, а также ранее трижды руководил командой в качестве главного тренера.
В прошедшем сезоне Второй лиги Николий Лиховидов принял участие в двух матчах.
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Комментарии (4)
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Микко82 (Херсон)
30.08.2020 в 19:18
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Сеш (Дніпро)
30.08.2020 в 19:09
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blumtf (Сумы)
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tolibgan (Запорожье)
30.08.2020 в 17:31
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