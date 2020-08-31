Тренер Карпат о поражении в Кубке Украины: Это совсем не то, что было в ДЮФЛ или U-19

Наставник львовских Карпат Любомир Вовчук поделился эмоциями от кубкового поединка в Дунаевцах, где его подопечные уступили 0: 4 местном Эпицентра.

Впечатления исключительно негативные, ведь мы проиграли с крупным счетом. Однако на это есть определенные причины. Мы имели совсем немного времени на подготовку, кроме того, у нас очень молодой состав и комплектация продолжается. Команда не была готова и в физическом плане - мы банально проигрывали в скорости.

Эпицентр находился в хорошем игровом ритме, они стабильно выступали в чемпионате любителей. А Карпаты фактически играли с чистого листа.