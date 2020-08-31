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Тренер Карпат о поражении в Кубке Украины: Это совсем не то, что было в ДЮФЛ или U-19

Кубок Украины
(1 голосов)

Разный уровень

Тренер Карпат о поражении в Кубке Украины: Это совсем не то, что было в ДЮФЛ или U-19
Новина українською

Наставник львовских Карпат Любомир Вовчук поделился эмоциями от кубкового поединка в Дунаевцах, где его подопечные уступили 0: 4 местном Эпицентра.

Впечатления исключительно негативные, ведь мы проиграли с крупным счетом. Однако на это есть определенные причины. Мы имели совсем немного времени на подготовку, кроме того, у нас очень молодой состав и комплектация продолжается. Команда не была готова и в физическом плане - мы банально проигрывали в скорости.

Эпицентр находился в хорошем игровом ритме, они стабильно выступали в чемпионате любителей. А Карпаты фактически играли с чистого листа.

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Хотя мы и оказались в меньшинстве перед самым перерывом, все равно готовились к тому, что во втором тайме бороться до конца. Как по мне, это не была безвыходная ситуация. Нам надо привыкать к взрослому футболу. Сегодня ребята сами убедились в этом. Это совсем не то, что было в ДЮФЛ или даже в турнире U-19. Значительная часть наших игроков имеют лишь опыт выступлений на юношеском уровне. Поэтому даже стартового волнения не обошлось.

Впереди нас ждет старт сезона во Второй лиге, поэтому необходимо тщательно готовиться к следующему матчу.

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В статье: Кубок Украины Карпаты (Львов) Любомир Вовчук
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Источник:
Карпати

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Комментарии (2)
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госпітальєр (львів)
31.08.2020 в 11:20
забаато уваги неіснуючій команді,а про те куди пропали гравці,чому грають діти - ні слова
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+1
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Конфуцій (Львів)
31.08.2020 в 11:54
100%
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0
0


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