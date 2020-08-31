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Тренер Карпат о поражении в Кубке Украины: Это совсем не то, что было в ДЮФЛ или U-19
Разный уровень
Наставник львовских Карпат Любомир Вовчук поделился эмоциями от кубкового поединка в Дунаевцах, где его подопечные уступили 0: 4 местном Эпицентра.
Впечатления исключительно негативные, ведь мы проиграли с крупным счетом. Однако на это есть определенные причины. Мы имели совсем немного времени на подготовку, кроме того, у нас очень молодой состав и комплектация продолжается. Команда не была готова и в физическом плане - мы банально проигрывали в скорости.
Эпицентр находился в хорошем игровом ритме, они стабильно выступали в чемпионате любителей. А Карпаты фактически играли с чистого листа.
Хотя мы и оказались в меньшинстве перед самым перерывом, все равно готовились к тому, что во втором тайме бороться до конца. Как по мне, это не была безвыходная ситуация. Нам надо привыкать к взрослому футболу. Сегодня ребята сами убедились в этом. Это совсем не то, что было в ДЮФЛ или даже в турнире U-19. Значительная часть наших игроков имеют лишь опыт выступлений на юношеском уровне. Поэтому даже стартового волнения не обошлось.
Впереди нас ждет старт сезона во Второй лиге, поэтому необходимо тщательно готовиться к следующему матчу.