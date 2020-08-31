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Маркевич: Какие Карпаты? Карпат уже нет

Кубок Украины
(2 голосов)

Мирон Богданович не понимает, какой клуб проиграл в Кубке Эпицентру

Маркевич: Какие Карпаты? Карпат уже нет
Новина українською

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Карпат" в матче Кубка Украины от "Эпицентра" (0:4).

"Да какие "Карпаты"? "Карпат" уже нет. Я не знаю, какие это "Карпаты". Это смешно", - сказал Маркевич.

Напомним, что во Вторую лигу в этом сезоне заявилось двое "Карпат" – из Львова и Галича.

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В статье: Мирон Маркевич Карпаты (Львов) Эпицентр (Дунаевцы)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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Aalex-696 (Немирів)
01.09.2020 в 14:00
Цікавий персонаж, цей Мирон. В Карпатах був, у Металісті був, у Дніпрі був. А клубів цих уже нема))) У ФФУ був - теж нема))) Тепер УАФ на черзі?
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DynamoKiyv (Київ)
01.09.2020 в 00:22
Так ты же артист/функционер этого цирка под названием УАФ, какие там Карпаты играли?
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