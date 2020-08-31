Маркевич: Какие Карпаты? Карпат уже нет

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Карпат" в матче Кубка Украины от "Эпицентра" (0:4).

"Да какие "Карпаты"? "Карпат" уже нет. Я не знаю, какие это "Карпаты". Это смешно", - сказал Маркевич.

Напомним, что во Вторую лигу в этом сезоне заявилось двое "Карпат" – из Львова и Галича.