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Маркевич: Какие Карпаты? Карпат уже нет
Мирон Богданович не понимает, какой клуб проиграл в Кубке Эпицентру
Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал
"Да какие "Карпаты"? "Карпат" уже нет. Я не знаю, какие это "Карпаты". Это смешно", - сказал Маркевич.
Напомним, что во Вторую лигу в этом сезоне заявилось двое "Карпат" – из Львова и Галича.
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Источник:sport.ua
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Комментарии (2)
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Aalex-696 (Немирів)
01.09.2020 в 14:00
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DynamoKiyv (Київ)
01.09.2020 в 00:22
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