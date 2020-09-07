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Игроки Вереса, которые переболели коронавирусом, вернулись в строй
Кубковый матч с Днепром состоится 8 сентября
Шесть игроков "
"Это позволило нам сегодня выехать на кубковый матч в Черкассы в боевом составе. Я рассчитываю на некоторых игроков, которые в последнее время находились на самоизолции. Что касается новостей на трансферном рынке, то у нас на просмотре находятся несколько потенциальных новичков и окончательно определимся с ними в ближайшие дни", - сказал Вирт.
Напомним, что матч предварительного раунда Кубка Украины "Днепр" (Черкассы) - "Верес" (Ровно), который был изначально перенесен, состоится 8 сентября.