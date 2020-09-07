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Игроки Вереса, которые переболели коронавирусом, вернулись в строй

Кубок Украины
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Кубковый матч с Днепром состоится 8 сентября

Игроки Вереса, которые переболели коронавирусом, вернулись в строй
Новина українською

Шесть игроков "Вереса", которые болели коронавирусом, сдали негативный повторный тест, который оказался оказался негативным и все они уже вернулись в строй. Об этом рассказал главный тренер "Вереса" Юрий Вирт.

"Это позволило нам сегодня выехать на кубковый матч в Черкассы в боевом составе. Я рассчитываю на некоторых игроков, которые в последнее время находились на самоизолции. Что касается новостей на трансферном рынке, то у нас на просмотре находятся несколько потенциальных новичков и окончательно определимся с ними в ближайшие дни", - сказал Вирт.

Напомним, что матч предварительного раунда Кубка Украины "Днепр" (Черкассы) - "Верес" (Ровно), который был изначально перенесен, состоится 8 сентября.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) коронавирус
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