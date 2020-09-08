Кубок Украины
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Днепр Черкассы - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Кубковый матч первого раунда.
Подопечные Игоря Столовицкого неудачно дебютировали в чемпионате, с разгромным счетом уступив дома "Металлу" (0:4). В Кубке в Черкассы приедет соперник еще более солидный.
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