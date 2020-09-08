Кубок Украины. Верес не замечает Днепр и шагает дальше

Команда Юрия Вирта подошла к старту сезона в отличной форме, чего не скажешь о подопечных Игоря Столовицкого. Вслед за 0:4 от "Металла" в чемпионате, черкащане получили столько же от команды Первой лиги в Кубке.

У "Днепра" в кубковом матче вышла та же стартовая одиннадцатка, что и против "Металла" в чемпионат. Это намекает нам на то, что лучшего выбора в распоряжении тренера нет. В итоге, уже в дебюте гости дважды отметились в воротах "Днепра", удачно разыграв стандарты. В обоих случаях ассистировал Виталия Тимофеенко, а замыкали его подачи слева центральные защитники "Вереса" Роман Мирошник и Сергей Петько.

Роман Мирошник записал в свой актив и ассист, отдав длинный пас на Михаила Шестакова. Форвард "Вереса" уверенно разобрался и с вратарем, и с защитником, которого обыграл во второй раз в ходе одного эпизода. Тот же Шестаков на последней минуте первого тайма оформил дубль, после прохода и передачи Дахновского Михаил исполнил рабону прямо перед голкипером.

В дебюте второго тайма Юрий Вирт устроил парад замен и даже основного вратаря снял, который все равно находился без работы. В одном из моментов сразу три игрока "Вереса" могли забивать пятый мяч - удар Дахновского приняла на себя штанга, с добиванием Сергийчука справился вратарь, а после попытки Гегедоша защитник рукой преградил путь мячу в сетку. Правда судья натурально пожалел "Днепр" и пенальти назначать не стал.

Дальше ровенчане зачем-то врубили режим "гладиаторов" и стали чаще фолить, причем фолить грубо, за что и наказывались желтыми карточками. Это разбило игру на эпизоды, что шло вразрез с комбинационными начинаниями. И все же в самой концовке Гегедош забил свой дебютный гол за "Верес", использовав передачу Хоцяновского.

Днепр - Верес 0:5 (0:4)

Голы: Мирошник (3), Петько (13), Шестаков (35, 45), Гегедош (89)

Днепр: Самойленко - Шурубура, Молоков (Кулик 85), Логвиненко, Онищенко - Лобода, Фхакадзе (Дувняк 83), Орел, Чорний, Аверьянов - Сависько (Меркулов 79).

Верес: Когут (Ющишин 62) - Пинчук, Мирошник, Петько, Пасич - Кучеров, Полюлях, Тимофеенко (Хоцяновский 57), Дахновский (Соломка 73), Яременко (Гегедош 46) - Шестаков (Сергийчук 46).

Предупреждения: Кучеров (72), Хоцяновский (74)