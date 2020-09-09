  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Металлург - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлург - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(2 голосов)

Последний матч первого предварительного раунда.

Металлург - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

В Запорожье местный "Металлург" попытается пройти команду Первой лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Авангард (Краматорск) Кубок Украины Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...