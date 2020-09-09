Кубок Украины
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Металлург - Авангард: смотреть онлайн, видеотрансляция
Последний матч первого предварительного раунда.
В Запорожье местный "Металлург" попытается пройти команду Первой лиги.
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