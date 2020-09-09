Известна дата и нюансы жеребьевки второго раунда Кубка Украины

Жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины 2019/20 состоится в четверг 10 сентября.

Процедура жеребьевки состоится в Киеве в Доме футбола и начнется в 10:00.

Во втором предварительном раунде Кубка Украины-2020/2021 примут участие 19 победителей первого предварительного раунда, а также три клуба первой лиги - "Агробизнес", "Волынь" и "Оболонь".

Окончательно список участников второго предварительного этапа будут определены сегодня, после матча "Металлург" - "Авангард" в Запорожье и заседания КДК УАФ.

Базовая дата матчей раунда - 16 сентября.

Отметим, что из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки будет использован географический принцип посева.