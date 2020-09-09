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Известна дата и нюансы жеребьевки второго раунда Кубка Украины
Жеребьевка состоится в четверг 10 сентября
Жеребьевка второго предварительного этапа
Процедура жеребьевки состоится в Киеве в Доме футбола и начнется в 10:00.
Во втором предварительном раунде Кубка Украины-2020/2021 примут участие 19 победителей первого предварительного раунда, а также три клуба первой лиги - "Агробизнес", "Волынь" и "Оболонь".
Окончательно список участников второго предварительного этапа будут определены сегодня, после матча "Металлург" - "Авангард" в Запорожье и
Базовая дата матчей раунда - 16 сентября.
Отметим, что из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки будет использован географический принцип посева.