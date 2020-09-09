Металлург в серии пенальти проходит Авангард в Кубке

Запорожский "Металлург" был лучше в основное и дополнительное время и все же дожал "Авангард" в серии пенальти. Ярослав Котляров сделал два спасения в решающий момент серии, а Эдуард Сарапий точно исполнил победный пенальти.

Последний кубковый матч первого предварительного раунда игрался за неделю до матчей второго, распределение участников которого по территориальным группам состоялось в день поединка. Согласно оной победитель этой пары при жеребьевке мог получить одного из трех соперников из Первой лиги - "Горняк-Спорт", "ВПК-Агро", либо "Кремень".

Что интересного было в стартовых составах, так это то, что у гостей появились с первых минут Алексей Лобов и Тимур Пограничный. Первый не подошел "Полесью" из-за протестов фанатской группы клуба, которая выступила резко против игрока, выступавшего за клубы так называемой ЛНР. Второй не подошел уже бывшему наставнику житомирян Анатолию Бессмертному, который как раз возглавил "Черкащину" в ее стремлении запустить "новый проект".

У хозяев состав практически не отличался от того, который добыл разгромную победу в Никополе (3:0) в первом туре чемпионата Второй лиги. Разве что Владимир Полевой заменил в нем Юрия Сачко.

Команды действовали сконцентрированно и до перерыва моменты практически не возникали у ворот обеих. В целом матч проходил в равной борьбе, у гостей выделялся техникой Александр Чебаненко, за "Металлург" неплохо смотрелся впервые вышедший в основе Владимир Полевой, за счет чего большинство атак "казаков" строились именно через левый фланг.

Однако именно звездный возвращенец, имеющий три сотни матчей в УПЛ за плечами, подвел МЗ в концовке. Нарушив правила у своей штрафной и закономерно получив желтую карточку, Полевой что-то нелицеприятное сказал арбитру и был тут же удален. Благо, у Владимира Микитина еще оставались замены, чтобы оперативно отреагировать и перестроить игру своих подопечных на более оборонительную.

К чести "Металлурга", даже в меньшинстве он выглядел в атаке поинтереснее и до самого конца основного времени пытался создавать моменты. Белоусов опасно пробивал издали, но Якубенко среагировал. А в самом дебюте экстратайма составы сравнялись, Цыбульник грубо пошел в стык против Загоруйко и получил прямую красную карточку.

Отличный шанс был у Загоруйко все же не доводить дело до пенальти. После индивидуального прохода и прострела Могильного слева форвард "Металлурга" дважды пытался протолкнуть мяч за линию, но вратарь за компанию с защитниками и даже штангой ворот "Авангарда" помешали ему в этом.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты хозяев, хоть именно на их счету первый промах. Свежий Юрий Сачко зарядил в перекладину. Правда дальше за дело взялся голкипер, который отразил четвертый и пятый удар "Авангарда", а вот Эдуард Сарапий - штатный исполнитель пенальти у МЗ и капитан команды, свою попытку реализовал.

Уже завтра "Металлург" узнает своего соперника по второму раунду Кубка, матчи которого пройдут в среду 16-го сентября.

Металлург - Авангард 0:0 (4:3 пен)

Серия пенальти: 0:1 Сорокин; 1:1 Загоруйко; 1:2 Булгаков; 1:2 Сачко (перекладина); 1:3 Бойко; 2:3 Бобров; 2:3 Пуди (вратарь); 3:3 Белоусов; 3:3 Дяченко (вратарь); 4:3 Сарапий

Металлург: Котляров, Белоусов, Сарапий, Бобров, Воробей, Крапивный, Шалфеев, Олейник (Могильный 59), Полевой, Борисенко (Загоруйко 74), Сидоров (Сачко 105).

Авангард: Якубенко, Сидоренко, Шинкаренко (Дяченко 46), Сорокин, Пограничный (Пуди 64), Майборода (Бойко 46), Таранда, Дорошенко, Лобов (Ховбоша 64), Чебаненко (Цыбульник 78), Булгаков.

Предупреждения: Воробей (56), Полевой (70) - Сорокин (45+1), Таранда (74)

Удаления: Полевой (70) - Цыбульник (93)