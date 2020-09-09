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Жеребьевка уже завтра. Определились участники второго раунда кубка Украины
Всего их 22
Завершился последний матч первого раунда кубка Украины. А уже завтра, десятого сентября, состоится жеребьевка следующего этапа.
Там сыграют 22 команды - 19 победителей первого раунда и три команды первой лиги. Отметим, что из-за сложной ситуации, вызванной COVID-19, во время жеребьевки будут использовать географический принцип посева.
Группа A: "Горняк-Спорт", "ВПК-Агро", "Кремень", "Металлург"
Группа B: "Кристалл", "Черноморец", "Николаев", "Кривбасс", "Таврия", "Нива" Винница (по решению КДК УАФ)
Группа С: "Оболонь", "Альянс", "Диназ", "Виктория", "Верес", "Полесье"
Группа D: "Агробизнес", "Волынь", "Нива" Тернополь, "Прикарпатье" (по решению КДК УАФ), "Ужгород", "Эпицентр"
Предварительный день второго раунда кубка - 16-го сентября.