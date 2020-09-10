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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

Волынь примет Прикарпатье и другие пары

Состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины
UA-Футбол
Новина українською

В четверга, 10 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины. На этот раз к 19 победителям первого этапа присоединились три клуба, которые в прошлом сезоне финишировали в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. Таким образом, из 22-х участников этапа 14 представляют Первую лигу, семь - Вторую, еще один клуб - финалист Аматорского кубка.

Стоит добавить, что в связи с эпидемией коронавируса участникаи были разбиты на группы по географическому принципу, чтобы сократить расстояния для переезда команд.

Напомним также, что по решению КДК было дисквалифицировано "Подолье" из-за участия в игре с "Прикарпатьем" дисквалифицированного игрока. Винницкая "Нива" получила путевку в следующий этап благодаря тому, что "Чернигов" не приехал на игру из-за неисправности автобуса.

Базовая дата проведения матчей второго этапа - 16 сентября.

Итак, результаты жеребьевки:

"ВПК-Агро" - "Кремень"
"Металлург" З - "Горняк-Спорт"
"Кривбасс" - "Таврия"
"Нива" В - "Кристалл"
"Николаев" - "Черноморец"
"Оболонь" - "Полесья"		 "Альянс" - "Верес"
"Виктория" - "Диназ"
"Волынь" - "Прикарпатье"
"Агробизнес" - "Ужгород"
"Эпицентр" - "Нива" Т
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В статье: Волынь (Луцк) Кубок Украины Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (4)
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nabo37
10.09.2020 в 11:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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gavrik (Сумы)
10.09.2020 в 11:05
В следующем этапе кубка к одиннадцати победителям второго раунда добавляются 11 команд УПЛ (без Шахтера, Динамо, и наверно Зари), в 1/8 одиннадцать победителей третьего раунда + Заря сформируют шесть пар, победители которых + Шахтер и Динамо будут играть в четвертьфинале
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+1
0
gavrik (Сумы)
10.09.2020 в 10:54
Можно выделить парыНиколаев ЧерноморецАльянс ВересВолынь Прикарпатье,Ужгород должно принимать Агробизнес, т.к во второй лиге
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zhytomircity (Житомир)
10.09.2020 в 11:13
Оболонь Полесье, ВПК-Агро Кремень
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