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Состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины
Волынь примет Прикарпатье и другие пары
В четверга, 10 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины. На этот раз к 19 победителям первого этапа присоединились три клуба, которые в прошлом сезоне финишировали в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. Таким образом, из 22-х участников этапа 14 представляют Первую лигу, семь - Вторую, еще один клуб - финалист Аматорского кубка.
Стоит добавить, что в связи с эпидемией коронавируса участникаи были разбиты на группы по географическому принципу, чтобы сократить расстояния для переезда команд.
Напомним также, что по решению КДК было дисквалифицировано "Подолье" из-за участия в игре с "Прикарпатьем" дисквалифицированного игрока. Винницкая "Нива" получила путевку в следующий этап благодаря тому, что "Чернигов" не приехал на игру из-за неисправности автобуса.
Базовая дата проведения матчей второго этапа - 16 сентября.
Итак, результаты жеребьевки:
|"ВПК-Агро" - "Кремень"
"Металлург" З - "Горняк-Спорт"
"Кривбасс" - "Таврия"
"Нива" В - "Кристалл"
"Николаев" - "Черноморец"
"Оболонь" - "Полесья"
|"Альянс" - "Верес"
"Виктория" - "Диназ"
"Волынь" - "Прикарпатье"
"Агробизнес" - "Ужгород"
"Эпицентр" - "Нива" Т