В четверга, 10 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины. На этот раз к 19 победителям первого этапа присоединились три клуба, которые в прошлом сезоне финишировали в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. Таким образом, из 22-х участников этапа 14 представляют Первую лигу, семь - Вторую, еще один клуб - финалист Аматорского кубка.

Стоит добавить, что в связи с эпидемией коронавируса участникаи были разбиты на группы по географическому принципу, чтобы сократить расстояния для переезда команд.

Напомним также, что по решению КДК было дисквалифицировано "Подолье" из-за участия в игре с "Прикарпатьем" дисквалифицированного игрока. Винницкая "Нива" получила путевку в следующий этап благодаря тому, что "Чернигов" не приехал на игру из-за неисправности автобуса.

Базовая дата проведения матчей второго этапа - 16 сентября.

Итак, результаты жеребьевки: