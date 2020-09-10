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Шахтер и Динамо стартуют в нынешнем розыгрыше Кубке Украины с четвертьфинала, Заря - с 1/8

Кубок Украины
(3 голосов)

Остальные клубы УПЛ - с 1/16

Шахтер и Динамо стартуют в нынешнем розыгрыше Кубке Украины с четвертьфинала, Заря - с 1/8
Новина українською

Стало известно, с каких раундов в розыгрыше Кубка Украины 2020/21 начнут свой путь в турнире представители УПЛ.

Так, 11 клубов элитного дивизиона (Ворскла, Александрия, Десна, Днепр-1, Минай, Рух, Ингулец, Мариуполь, Олимпик, Львов и Колос) стартуют с 1/16 финала. Базовый день матчей данного раунда – 30 сентября.

Заря начнет свой путь в Кубке с 1/4 финала (базовый день – 2 декабря).

Ну и Шахтер с Динамо стартуют в турнире аж с четвертьфинала и сыграют лишь весной 2021 года, базовый день - 3 марта.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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