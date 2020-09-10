Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер и Динамо стартуют в нынешнем розыгрыше Кубке Украины с четвертьфинала, Заря - с 1/8
Остальные клубы УПЛ - с 1/16
Стало известно, с каких раундов в розыгрыше
Так, 11 клубов элитного дивизиона (Ворскла, Александрия, Десна, Днепр-1, Минай, Рух, Ингулец, Мариуполь, Олимпик, Львов и Колос) стартуют с 1/16 финала. Базовый день матчей данного раунда – 30 сентября.
Заря начнет свой путь в Кубке с 1/4 финала (базовый день – 2 декабря).
Ну и Шахтер с Динамо стартуют в турнире аж с четвертьфинала и сыграют лишь весной 2021 года, базовый день - 3 марта.
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