УАФ определила даты и время начала матчей второго раунда Кубка Украины

Определились даты и время начала матчей второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины .

вторник, 16 сентября

"Нива" (Винница) - "Кристалл" (Херсон) - 16.00

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Таврия" (Симферополь) - 16.00

"Виктория" (Николаевка) - "Диназ" (Вышгород) - 16.00

"Ужгород" (Ужгород) - "Агробизнес" (Волочиск) - 16.00

"Николаев" (Николаев) - "Черноморец" (Одесса) - 17.00

"ВПК-Агро" (Магдалиновка) - "Кремень" (Кременчуг) - 18.00

"Альянс" (Липовая Долина) - "Верес" (Ровно) - 18.00

"Оболонь" (Киев) - "Полесье" (Житомир) - 18.00

"Волынь" (Луцк) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - 18.00

среда, 17 сентября

"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Тернополь) - 17.00

"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Горишные Плавни) - 18.00

Напомним, что финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021.