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УАФ определила даты и время начала матчей второго раунда Кубка Украины
11 пар сыграют 16 и 17 сентября
Определились даты и время начала матчей второго предварительного этапа розыгрыша
вторник, 16 сентября
"Нива" (Винница) - "Кристалл" (Херсон) - 16.00
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Таврия" (Симферополь) - 16.00
"Виктория" (Николаевка) - "Диназ" (Вышгород) - 16.00
"Ужгород" (Ужгород) - "Агробизнес" (Волочиск) - 16.00
"Николаев" (Николаев) - "Черноморец" (Одесса) - 17.00
"ВПК-Агро" (Магдалиновка) - "Кремень" (Кременчуг) - 18.00
"Альянс" (Липовая Долина) - "Верес" (Ровно) - 18.00
"Оболонь" (Киев) - "Полесье" (Житомир) - 18.00
"Волынь" (Луцк) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - 18.00
среда, 17 сентября
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Нива" (Тернополь) - 17.00
"Металлург" (Запорожье) - "Горняк-Спорт" (Горишные Плавни) - 18.00
Напомним, что финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021.