УАФ назвала дату жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины сезона 2020/21.

Процедура состоится в Доме футбола в пятницу 18 сентября и начнется в 12:00.

За жеребьевкой все желающие смогут наблюдать в прямом эфире на YouTube.

Напомним, что на данном этапе сыграют 11 клубов элитного дивизиона (Ворскла, Александрия, Десна, Днепр-1, Минай, Рух, Ингулец, Мариуполь, Олимпик, Львов и Колос) и 11 победителей второго предварительного этапа.

Базовый день матчей данного раунда – 30 сентября.