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УАФ назвала дату жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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На данном этапе в бой вступают клубы УПЛ

УАФ назвала дату жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
Новина українською

УАФ назвала дату жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины сезона 2020/21.

Процедура состоится в Доме футбола в пятницу 18 сентября и начнется в 12:00.

За жеребьевкой все желающие смогут наблюдать в прямом эфире на YouTube.

Напомним, что на данном этапе сыграют 11 клубов элитного дивизиона (Ворскла, Александрия, Десна, Днепр-1, Минай, Рух, Ингулец, Мариуполь, Олимпик, Львов и Колос) и 11 победителей второго предварительного этапа.

Базовый день матчей данного раунда – 30 сентября.

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В статье: Кубок Украины
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Источник:
УАФ

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