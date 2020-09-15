Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ назвала дату жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
На данном этапе в бой вступают клубы УПЛ
УАФ назвала дату жеребьевки 1/16 финала
Процедура состоится в Доме футбола в пятницу 18 сентября и начнется в 12:00.
За жеребьевкой все желающие смогут наблюдать в прямом эфире на YouTube.
Напомним, что на данном этапе сыграют 11 клубов элитного дивизиона (Ворскла, Александрия, Десна, Днепр-1, Минай, Рух, Ингулец, Мариуполь, Олимпик, Львов и Колос) и 11 победителей второго предварительного этапа.
Базовый день матчей данного раунда – 30 сентября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...