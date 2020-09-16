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Кривбасс - Таврия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Громкая вывеска
16-го сентября "Кривбасс" на своем поле примет "Таврию". И нет, это не вывеска украинской премьер-лиги 2012-го, а встреча второлиговых коллективов в кубковом матче. Кто окажется сильнее и продолжит путь в турнире?
Кубок Украины, 2-й раунд
"Кривбасс" 16:00 "Таврия"
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