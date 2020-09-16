Кривбасс - Таврия: смотреть онлайн, видеотрансляция

16-го сентября "Кривбасс" на своем поле примет "Таврию". И нет, это не вывеска украинской премьер-лиги 2012-го, а встреча второлиговых коллективов в кубковом матче. Кто окажется сильнее и продолжит путь в турнире?

Читайте также Минус Металлист 1925 и Карпаты. 16 команд вышли во второй этап кубка Украины

Кубок Украины, 2-й раунд

"Кривбасс" 16:00 "Таврия"