Николаев - Черноморец 1:0. Корабелы побеждают в южном дерби

Одним из центральных матчей всего второго раунда кубка стала встреча "Николаева" и "Черноморца", именуемая в народе "южным дерби". Матч проходил при идеальных условиях - теплая погода последних дней бархатного сезона, хорошее поле (разрешили играть на центральном стадионе), присутствие зрителей. Но все это вещи второстепенные и при низком качестве игры о них бы никто не вспомнил.

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Одесские гости в первом тайме смотрелись бодрее. Сергей Ковалец серьезно перетасовал состав после игры регулярного чемпионата, выпустив много свеженьких игроков. Очень старался Путря, который совсем недавно стал защищать цвета "Черноморца". Именно у него был один из наиболее опасных моментов, когда Илья выбегал на вратаря после шикарного паса Сикорского, однако игрок явно переборщил с силой удара - выше. Также был шанс у Хамелюка, с которым справился Лободров.

"Корабелы" смотрелись не настолько ярко. Стартовые минуты они решили поиграть первым номером, однако после отдали инициативу сопернику. По сути, моментов "Николаев" практически не создавал, а потому их гол в конце тайма получился неожиданным. Случился он, прямо скажем, из ничего. Яворский получил мяч далеко за пределами штрафной и решил не развивать позиционную атаку, а просто ударить по воротам, что было силы. Неожидал никто, особенно стоящий в рамке Варакута - 1:0. Гол, который стоит пересмотреть отдельно.

"Черноморец" на кубок был настроен серьезно, а потому прибавил в агрессии и настырности во второй половине. "Моряки" владели мячом, часто поджимали соперника к их владениям, однако дальше продвинуться не могли. У сегодняшних гостей был кризис идей в атаке, и придумать способ пройти оборону соперника они никак не могли. Это давний симптом "Черноморца", который прослеживается уже на протяжении нескольких матчей. Даже "Николаев", полностью отдавший инициативу одесситам, выглядел опаснее при контратаках. Чего только стоит два момента быстроногого Кравченко, который выбежаг на свидание с Варакутой. Тут стоит отметить вратаря гостей, который выручал команду.

Концовка встречи прошла при полном контроле одесситов, но "Николаев" стойко выдержал натиск и сумел довести поединок до итоговой победы. Уже в компенсированное время не выдержали нервы у болельщиков гостей, которые покинули свои места и решили также поучаствовать в "южном дерби". Пришлось задействовать даже игроков, которые останавливали ультрас и спасали стюардов. Такое поведение болельщиков мы приветствовать не будем. Игра ненадолго была приостановлена, что только сыграло на руку хозяевам.

"Корабелы", возможно, играли не очень ярко (особенно во второй половине), но даже этого хватило для прохода в следующий раунд. "Черноморец" неплохо идет в регулярном чемпионате, но у Ковальца еще очень много работы. Конечно, если Одесса хочет снова поиграть в высшем дивизионе.

Кубок Украины, 2-й раунд

"Николаев" - "Черноморец" 1:0

Гол: Яворский 41

"Николаев": Лободров, Порох, Кушниренко, Березянский, Мельничук, Охрончук, Витенчук, Ляшевский, Пономарь, Яворский, Сула

"Черноморец": Варакута, Остапенко, Граматик, Поспелов, Мельничук, Долгов, Хамелюк, Якимов, Путря, Авагимян, Сикорский