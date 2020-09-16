Кубок Украины
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Николаев - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Южное дерби
Одним из самых интересных матчей второго раунда кубка Украины станет встреча "Николаева" и "Черноморца". Оба неплохо начали сезон в первой лиге, даже несмотря на поражение "корабел" в последней игре. Одним словом, "южное дерби" обещает быть непредсказуемым.
Кубок Украины, 2-й раунд
"Николаев" 16:00 "Черноморец"
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