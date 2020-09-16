Николаев - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Одним из самых интересных матчей второго раунда кубка Украины станет встреча "Николаева" и "Черноморца". Оба неплохо начали сезон в первой лиге, даже несмотря на поражение "корабел" в последней игре. Одним словом, "южное дерби" обещает быть непредсказуемым.

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Кубок Украины, 2-й раунд

"Николаев" 16:00 "Черноморец"