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Николаев - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Южное дерби

Николаев - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Одним из самых интересных матчей второго раунда кубка Украины станет встреча "Николаева" и "Черноморца". Оба неплохо начали сезон в первой лиге, даже несмотря на поражение "корабел" в последней игре. Одним словом, "южное дерби" обещает быть непредсказуемым.

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Кубок Украины, 2-й раунд
"Николаев" 16:00 "Черноморец"

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В статье: Кубок Украины Черноморец (Одесса) МФК Николаев
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