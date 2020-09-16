Кубок Украины. В Виннице и Николаевке играют дополнительное время, Агробизнес оформляет выход в третий раунд

Начался игровой день второго раунда Кубка в Виннице, Ужгороде и Николаевке.

НИВА (Винница) - КРИСТАЛЛ 2:2 (1:1, идет дополнительное время)

Голы: Попов (45), Пастушенко (68) - Малыш (35), Терзи (83)

Несколько игроков основы "Кристалла" остались на скамейке запасных с первых минут и это позволяло винничанам долгое время сдерживать атаки фаворита. Хоть уже в дебюте мяч оказался в воротах "Нивы", но хозяев в том эпизоде спас свисток арбитра об офсайде.

Обменялись же соперники голами-близнецами, в обоих случаях шла подача от угла поля и удачная игра защитников атакующей команды в завершении. После навеса Ивана Головкина слева Станислав-Нури Малыш первым оказался на мяче и срезал его в сетку то ли ногой, то ли животом. Ну а уже перед самым свистком на перерыв Тимофей Брыжчук сделал мягкий навес опять же с левого угла поля, который ударом головой трансформировал в гол центральный защитник "Нивы" Дмитрий Попов.

После перерыва мяч чаще находился на половине поля хозяев, но именно подопечным Олега Шумовицкого удалось выйти вперед. Атака винничан была прервана защитником "Кристалла", но головой игрок "Нивы" вернул мяч во вратарскую, где Николай Пастушенко уверенно разобрался в эпизоде. "Кристалл" и дальше владел мячом, но опаснее моменты возникали у хозяев. Браславский, например, мог забивать третий гол и окончательно снимать все вопросы.

И все же не сумела "Нива" удержать преимущество, Евгений Терзи дальним ударом восстановил статус-кво, использовав сполна навес с правого фланга.

"Нива" (стартовый состав): Карабин, Федорук, Попов, Костюк, Сербул, Т. Брижчук (к), Пидопригора, Подкуйко, Пастушенко, Громок, Браславский.

Запасные: Музычка, Гемега, Ивашков, Дробатий, Подгаецкий, Калитов, Зугравий.

Тренер: Олег Шумовицький

"Кристалл" (стартовый состав): Герасименко, Крутин, Бородай, Малыш (к), Чернышев, Кучер, Терзи, Мартян, Цыбульский, Головкин, Клюев.

Запасные: Восконян, Жовтюк, Цой, Глывый, Семенина, Барладым, Бондаренко, Лаптев, Карась.

Тренер: Эдуард Хавров

ВИКТОРИЯ - ДИНАЗ 0:0 (0:0, идет дополнительное время)

Куда более высокий темп, чем в Виннице, предложили соперники друг другу в Николаевке. "Виктория", несмотря на любительский статус, ни в чем не уступала одному из фаворитов Второй лиги, а в отдельных эпизодах была даже разнообразнее по части комбинационных действий.

"Виктория" (стартовый состав): Зарубин, Цапий, Яценко (к), Чередниченко, Михайлюк, Касьянов, Гранкин, Акимов, Артемов, Борисенко, Безъязычный.

Запасные: Зинченко, Ретушняк, Романенко, Нелин, Кузьмин, Шишко, Еременко.

Тренер: Артем Радионов

"Диназ" (стартовый состав): Крупниченко, Добровольский, Корешков, Помазан, Гарбар, Петренко (к), Чепурненко, Бриженко, Бовтрук, Бафталовський, Кириенко.

Запасные: Коростышевский, Изотов, Грабчак, Марченко, Беспалов, Брижчук А., Апанчук, Крохмаль.

Тренер: Владимир Бондаренко

УЖГОРОД - АГРОБИЗНЕС 0:1 (0:1)

Голы: Когут Н. (10)

В Ужгороде более статусным гостям удалось достаточно быстро открыть счет и снова забитый мяч команды Чижевского пришел с правого фланга, где прекрасную форму демонстрирует Роман Гагун. Именно фулбек "Агробизнеса" принял мяч после длинной диагонали от партнера, обыграл оппонента и сбросил на второй темп партнеру, который расстрелял сетку под перекладиной.

Гол в дебюте так и остался единственным и позволил команде Первой лиги пройти дальше в Кубке.

"Ужгород" (стартовый состав): Готра, Беца, Цэнь, Федак, Сартина, Шкиндер, Пуканыч (к), Ряшко, Вагин, Чонка, Скотаренко.

Запасные: Калай, Ференцик, Минайленко, Тищук, Дуран, Капустей, Сичка.

Тренер: Владимир Васютик

"Агробизнес" (стартовый состав): Артым, Захарченко, Косовский, Н. Когут, Курило (к), Семенюк, Гагун, Дидык, И. Когут, Палюх, Семенец.

Запасные: Мозиль, Ефимович, Слотюк, Пыско, Иванченко, Черненко, Петров.

Тренер: Александр Чижевский