Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Украины. Винницкий вояж Кристалла, Виктория принимает Диназ, Агробизнес отправляется в Ужгород - смотреть онлйн, видеотрансляции
Три матча первого временного слота Кубка Украины
Начало игрового дня второго раунда Кубка пройдет в Виннице, Ужгороде и Николаевке.
НИВА (Винница) - КРИСТАЛЛ
ВИКТОРИЯ - ДИНАЗ
УЖГОРОД - АГРОБИЗНЕС
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