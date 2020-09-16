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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Украины. Винницкий вояж Кристалла, Виктория принимает Диназ, Агробизнес отправляется в Ужгород - смотреть онлйн, видеотрансляции

Кубок Украины
(1 голосов)

Три матча первого временного слота Кубка Украины

Кубок Украины. Винницкий вояж Кристалла, Виктория принимает Диназ, Агробизнес отправляется в Ужгород - смотреть онлйн, видеотрансляции
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Начало игрового дня второго раунда Кубка пройдет в Виннице, Ужгороде и Николаевке.

НИВА (Винница) - КРИСТАЛЛ

ВИКТОРИЯ - ДИНАЗ

УЖГОРОД - АГРОБИЗНЕС

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В статье: Кубок Украины Диназ (Вышгород) ФК Ужгород Нива (Винница) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Николаевка) Кристалл (Херсон)
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