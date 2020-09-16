Кубок Украины
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Кубок Украины. Альянс с Вересом, а также ВПК-Агро и Кремень оспаривают путевку в следующий круг - смотреть онлайн, видеотрансляция
Два матча вечернего слота пройдут между представителями Первой лиги
Липоводолинский "Альянс" примет ровенский "Верес" в Ахтырке, а вот "ВПК-Агро" и "Кремень" снова снимут пробу с далеко не идеального газона днепровского стадиона "Метеор"...
ВПК-АГРО - КРЕМЕНЬ
АЛЬЯНС - ВЕРЕС
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