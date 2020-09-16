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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Украины. Альянс с Вересом, а также ВПК-Агро и Кремень оспаривают путевку в следующий круг - смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Два матча вечернего слота пройдут между представителями Первой лиги

Кубок Украины. Альянс с Вересом, а также ВПК-Агро и Кремень оспаривают путевку в следующий круг - смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Липоводолинский "Альянс" примет ровенский "Верес" в Ахтырке, а вот "ВПК-Агро" и "Кремень" снова снимут пробу с далеко не идеального газона днепровского стадиона "Метеор"...

ВПК-АГРО - КРЕМЕНЬ

АЛЬЯНС - ВЕРЕС

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В статье: Кремень (Кременчуг) Кубок Украины Верес (Ровно) ВПК-Агро (Шевченковка) Альянс (Липовая Долина)
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