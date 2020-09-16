Сачко выбивает из Кубка команда, которая только что вылетала из соревнований. Волынь - Прикарпатье 0:1

До матча стало известно, что в составе "Волыни" 13 игроков заболели коронавирусом. Все выглядело, как настоящий кошмар! Говорили, мол команда Василия Сачко выйдет на игру молодежным составом ...Но нет! По сравнению с предыдущим поединком Первой лиги (с "ВПК-Агро") в стартовом составе было всего ...3 замены. Не нашлось Романа Никитюка, Виталия Прындеты и Виктора Хомченко. Вот и все!

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Не знаем, читали ли игроки из Ивано-Франковска надписи на футболках "Волыни", сравнивали ли их со стартовым составом на матч чемпионата, но уверенности им точно хватало (возможно и через выход в стартовом составе двух экс-игроков "Волыни" - Волошиновича и Конкольняка, которые только что вернулись в "Прикарпатье"). Команда Руслана Мостового помчалась вперед и раз за разом устраивала то опасные переводы на другой фланг, то прострелы с середины поля в штрафную на уровне груди.

Хорошую возможность после одного из таких прострелов получил Владислав Семотюк - стал обводить защитников и потерял возможность для удара с убойной пенальти-дистанции.

Старания "орлов" Франковщины были вознаграждены: после перевода атаки с левого фланга на правый мяч в штрафной попал в выставленную руку футболиста "Волыни". Тот даже не спорил с рефери - пенальти. А 11-метровый уверенно реализовал нападающий прикарпатцев Роман Барчук.

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Подопечные Сачко тут же бросились отыгрываться, пошла игра на встречных курсах. Как и проигранном матче с "Подольем" "команда родного края" села в защиту и неоднократно могла за это поплатиться. Камера телевизионщиков в Луцке раз за разом на повторах искала руку в штрафной "Прикарпатья" и на последних минутах игры уже всей командой хозяева требовали пенальти - потому что с игры забить так и не сумели. Но судья был невозмутим, а "Волынь" вылетела из Кубка Украины от команды, которая только что выбывала из розыгрыша .

Кубок Украины, второй круг

16.09.2020, 17:00

Город Луцк, стадион "Авангард"

"Волынь" (Луцк) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 0:1

Гол: Барчук (29, пенальти)

Волынь: Леванидов, Симинин (к), Войтиховский, Шаповал, Цюпа, Евдокимов, Приймак, Чачуа, Протасов, Ляшенко, Бондаренко

Прикарпатье: Пицан, Януш, Вацеба, Барчук, Сондей, Мелинишин, Волошинович, Конкольняк, Бочкур (к), Семотюк, Кузьмин.

Видеотрансляция поединка