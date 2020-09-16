Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волынь – Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Пожалуй самый ожидаемый из всех поединков этого этапа соревнований. И не из-за наибольшей интриги или мощности команд ("Прикарпатье" вообще не было бы в соревнованиях - если бы не досадная ошибка "Подолья").
Дело в том, что у "Волыни" уже вторая за последние три месяца вспышка коронавируса - на этот раз в команде заболели не только тренеры, но и большое количество игроков. Поэтому этот матч хозяева сыграют фактически молодежной командой.
Кубок Украины, второй круг
16.09.2020, 17:00
Город Луцк, стадион "Авангард"
"Волынь" (Луцк) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
Видеотрансляция поединка