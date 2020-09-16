Волынь – Прикарпатье: смотреть онлайн, видеотрансляция

Пожалуй самый ожидаемый из всех поединков этого этапа соревнований. И не из-за наибольшей интриги или мощности команд ("Прикарпатье" вообще не было бы в соревнованиях - если бы не досадная ошибка "Подолья").

Дело в том, что у "Волыни" уже вторая за последние три месяца вспышка коронавируса - на этот раз в команде заболели не только тренеры, но и большое количество игроков. Поэтому этот матч хозяева сыграют фактически молодежной командой.

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Кубок Украины, второй круг

16.09.2020, 17:00

Город Луцк, стадион "Авангард"

"Волынь" (Луцк) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция поединка