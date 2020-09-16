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Оболонь – Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
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К кубковой дуэли команд Первой лиги лучше подошли
Новичок Первой лиги, ФК "
Кубок Украины, второй круг
16.09.2020, 18:00
Город Киев, стадион "Оболонь Арена"
Оболонь (Киев) - Полесье (Житомир)
Видеотрансляция поединка
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