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Оболонь – Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция

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Оболонь – Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
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К кубковой дуэли команд Первой лиги лучше подошли хозяева из Киева - в 1 туре чемпионата они разгромили "Прикарпатье".

Новичок Первой лиги, ФК "Полесье", в том же туре разошелся безголевой ничьей с "Вересом", а в предыдущем этапе Кубка с минимальным счетом 1:0 прошел скромную "Чайку". Главная интрига матча - смогут ли житомиряне сопротивляться более именитым "пивоварам"?

Кубок Украины, второй круг

16.09.2020, 18:00

Город Киев, стадион "Оболонь Арена"

Оболонь (Киев) - Полесье (Житомир)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Кубок Украины Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
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