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Черноморец и Оболонь прощаются с кубком. Все результаты игрового дня
Впереди еще две игры
Завершился последний матч сегодняшнего дня кубка Украины. Предлагаем вам ознакомиться со всеми результатами в короткой форме.
"Черноморец" и "Оболонь" одновременно с турниром попрощались, и теперь все силы сосредоточат на первой лиге. "Альянс", который год назад дошел до четвертьфинала, также вылетел - его обидчиком стал "Верес".
Полные результаты игрового дня:
- "Виктория" - "Диназ" 0:0 (с.п. - 8:7)
- "Кривбасс" - "Таврия" 4:1
- "Нива" Винница - "Кристалл" 2:2 (с.п. - 4:3)
- "Николаев" - "Черноморец" 1:0
- "Ужгород" - "Агробизнес" 0:1
- "Волынь" - "Прикарпатье" 0:1
- "Альянс" - "Верес" 0:3
- "Оболонь" - "Полесье" 0:1
- "ВПК-Агро" - "Кремень" 2:2 (с.п. - 4:2)
Завтра будут сыгранны еще две игры - "Эпицентр" примет тернопольскую "Ниву", а "Металлург" сыграет с "Горняком-Спорт". Жребий следующего этапа состоится 18-го сентября.