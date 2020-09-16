Черноморец и Оболонь прощаются с кубком. Все результаты игрового дня

Завершился последний матч сегодняшнего дня кубка Украины. Предлагаем вам ознакомиться со всеми результатами в короткой форме.

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"Черноморец" и "Оболонь" одновременно с турниром попрощались, и теперь все силы сосредоточат на первой лиге. "Альянс", который год назад дошел до четвертьфинала, также вылетел - его обидчиком стал "Верес".

Полные результаты игрового дня :

"Виктория" - "Диназ" 0:0 (с.п. - 8:7)

- "Диназ" 0:0 (с.п. - 8:7) "Кривбасс" - "Таврия" 4:1

- "Таврия" 4:1 "Нива" Винница - "Кристалл" 2:2 (с.п. - 4:3)

- "Кристалл" 2:2 (с.п. - 4:3) "Николаев" - "Черноморец" 1:0

- "Черноморец" 1:0 "Ужгород" - "Агробизнес" 0:1

0:1 "Волынь" - "Прикарпатье" 0:1

0:1 "Альянс" - "Верес" 0:3

0:3 "Оболонь" - "Полесье" 0:1

0:1 "ВПК-Агро" - "Кремень" 2:2 (с.п. - 4:2)

Завтра будут сыгранны еще две игры - "Эпицентр" примет тернопольскую "Ниву", а "Металлург" сыграет с "Горняком-Спорт". Жребий следующего этапа состоится 18-го сентября.