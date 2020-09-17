Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Волыни показали роковые ошибки бригады арбитров в матче Кубка Украины
Благодаря пенальти победило "Прикарпатье"
Вчера в матче 2 этапа Кубка Украины "
Заслуживало ли касание пальчика Симинина к мячу, летевшему (и прилетевшему) ему в лицо, назначения пенальти?
Заслуживал ли еще лучший эпизод со стопроцентным голом Кобзаря, если бы мяч не остановила рука защитника, того же приговора?
И перелом носа Вани Цюпы - это не красная карточка, а какого-то ... отложена желтая (а вообще, бывают отложенные желтые, несмотря на то, что именно соперник завладел мячом после фола?) ...Делайте выводы и смотрите шоу ...А почему бы и нам было не выиграть или хотя бы не сыграть овертайм в этом матче?
Новости по теме
- 20:21 Украинские Шедевр Хомченко не помог Сачко одержать первую победу с Луцком. ВПК-Агро - Волынь 1:1
- 17:55 Украинские Волынь сыграет кубковый матч с Прикарпатьем молодежным составом
- 18:51 Украинские Сачко выбивает из Кубка команда, которая только что вылетала из соревнований. Волынь - Прикарпатье 0:1