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У Волыни показали роковые ошибки бригады арбитров в матче Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Благодаря пенальти победило "Прикарпатье"

У Волыни показали роковые ошибки бригады арбитров в матче Кубка Украины
Новина українською

Вчера в матче 2 этапа Кубка Украины "Волынь" дома уступила "Прикарпатью" 0:1. На Фейсбук-странице клуба выложили видеоподборку спорных, по их мнению, эпизодов из игры.

Заслуживало ли касание пальчика Симинина к мячу, летевшему (и прилетевшему) ему в лицо, назначения пенальти?

Заслуживал ли еще лучший эпизод со стопроцентным голом Кобзаря, если бы мяч не остановила рука защитника, того же приговора?

И перелом носа Вани Цюпы - это не красная карточка, а какого-то ... отложена желтая (а вообще, бывают отложенные желтые, несмотря на то, что именно соперник завладел мячом после фола?) ...Делайте выводы и смотрите шоу ...А почему бы и нам было не выиграть или хотя бы не сыграть овертайм в этом матче?

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В статье: Волынь (Луцк) арбитры Первая лига Кубок Украины Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
17.09.2020 в 09:21
не думаю, що суддю зарядили. Скоріше воно просто тупе. Відкладена жовта при тому що мяч залишився в команди- порушника це круто.)) А з пенальті назначеним і ні, навіть питань не повинно виникати. Думаю відправлять судєйку в чемпіонат району, звісно якщо немає лапи на верху.
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Footballhead (м. Чернігів)
17.09.2020 в 09:34
Та ну, яке зарядили? У Прикарпаття грошей на це тупо немає.
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usovvictor (Kharkov)
17.09.2020 в 09:00
...все верно - пенальти в последнем - рука изменила траекторию верного гола, с переломом носа спорный, если он не видел игрока со стороны, первого пенальти нет, мяч в лицо - здесь также подразумевается ситуация на усмотрение судьи, он не захотел геморрой, ...поставил. Еще считается расстояние до игрока, сможет ли игрок среагировать. Грамотный судья не поставил бы...
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