У Волыни показали роковые ошибки бригады арбитров в матче Кубка Украины

Вчера в матче 2 этапа Кубка Украины " Волынь " дома уступила "Прикарпатью" 0:1. На Фейсбук-странице клуба выложили видеоподборку спорных, по их мнению, эпизодов из игры.

Заслуживало ли касание пальчика Симинина к мячу, летевшему (и прилетевшему) ему в лицо, назначения пенальти?

Заслуживал ли еще лучший эпизод со стопроцентным голом Кобзаря, если бы мяч не остановила рука защитника, того же приговора?

И перелом носа Вани Цюпы - это не красная карточка, а какого-то ... отложена желтая (а вообще, бывают отложенные желтые, несмотря на то, что именно соперник завладел мячом после фола?) ...Делайте выводы и смотрите шоу ...А почему бы и нам было не выиграть или хотя бы не сыграть овертайм в этом матче?