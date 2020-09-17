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Металлург - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
Обновленные "Металлург" примет хорошо знакомый "Горняк-Спорт"
В прошлом раунде "казаки" также играли дома, но прошли краматорский "Авангард" лишь в серии пенальти.
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