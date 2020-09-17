Кубок Украины
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Эпицентр - Нива Тернополь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Поединок между фаворитом группы А Второй лиги и командой, выигравшей этот дивизион в прошлом сезоне
Матч в Дунаевцах обещает стать не только интересным, но и принципиальным.
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