Катастрофа и безобразие. Сергей Шебек - о судействе матча Волынь - Прикарпатье

Последний тур УПЛ с точки зрения судейства мы назвали "тихим" – не было резонансных событий, скандалов или споров. Но держать общественность в скандальном тонусе взялись матчи Кубка Украины. Точнее, речь идет об одной игре, в которой арбитр Роман Блавацкий допускал кричащие ошибки в сторону только одной команды. Это четко видно на видео, распространенном "Волынью".

Не оставил без внимания такие странные действия арбитра Романа Блавацкого в матче "Волынь" - "Прикарпатье" и судейский эксперт Сергей Шебек.

- Безобразие произошло. И этот арбитр числится в списке арбитров УПЛ. Мы еще раз убеждаемся в том, что Лучано Лучи со своей командой воспитывает судей низкой квалификации. Хотя учитывая события в матче "Волынь" - "Прикарпатье", я бы задумался, в квалификации ли дело. Ведь все три вопиющие ошибки судья допустил в пользу одной команды, - берет слово Сергей Александрович. - Сначала он назначил одиннадцатиметровый удар в сторону ворот "Волыни", хотя там его и близко не было. Пошла подача, игрок иванофранковской команды сбрасывал мяч вдоль линии ворот, Симинин боролся и мяч ему попал в область грудины. Если оценивать расположение арбитра, то можно предположить, что он момента вообще не видел, ведь был перекрыт большой группой игроков. Этот пенальти назначался вслепую – на основе окриков и жестов игроков "Прикарпатья". Хотя даже если бы мяч попал Симинину в область плеча или руки, это не было бы нарушением правил, потому что рука была в естественном положении, а расстояние, с которого прилетел мяч, маленьким. Надо сказать, что ассистент Котубей мог помочь Блавацкому с этой нелепой ошибкой, но этого не произошло, - сказал эксперт.

- Второе странное решение арбитра произошло, когда игрок "Прикарпатья" ударил ногой по лицу игрока "Волыни", который хотел сыграть в мяч. Это эпизод для начинающего арбитра. Я не понимаю, как можно не реагировать на такие действия футболиста и не остановить игру. И снова претензии к Котубею, если уж Блавацкий такой бездарный: дай отмашку и скажи про фол, рекомендуй дать желтую карточку. А он опять промолчал. Это катастрофа. И третий момент, - комментирует Шебек, - связан с не назначением одиннадцатиметрового в ворота "Прикарпатья", когда последовал удар головой, защитник выставил руку и перекрыл путь мячу, летевшему в ворота. Это чистый пенальти, ведь было движение руки к мячу. Это главный критерий. А еще защитник "Прикарпатья" заслуживал желтой карточки. Блавацкий и здесь был перекрыт, но ассистент мог помочь. Такой арбитраж наталкивает на нехорошие мысли, - отметил экс-судья ФИФА.

Дополним, что "Волынь" проиграла "Прикарпатью" 0:1 и вылетела из Кубка Украины.