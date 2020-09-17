Коуч Волыни Василий Сачко: Есть ощущение, что Фемиду мы чем-то обидели

После поражения во 2 этапе Кубка Украины от "Прикарпатья" (0:1) главный тренер " Волыни " Василий Сачко отметил, что команда получила еще один вызов - ряд футболистов из Covid-19 выпали и не смогли принять участие в матче. Также выделил и судейские ошибки в матче.

Первым таймом, признает Сачко, его команда не может похвастаться.

У нас на эту игру планировалось несколько других футболистов, однако центральная ось - защитники, полузащитники, атака в том числе - как раз и выпали на этот матч. Мы проиграли борьбу в центре поля и подборы. Игра получилась ровная, кубковая, соперник нас, видимо, хорошо изучил - отдадим ему должное.

Во втором тайме наши ребята хотели, пытались, пусть моментов было не так много. Мы видим, над чем надо работать - над реализацией моментов, над большей агрессией в атаке. С теми ребятами, с которыми мы сегодня работаем, будем об этом всем говорить. Я не вижу большой проблемы, мы проиграли в Кубке - исчерпали лимит поражений, и наши болельщики заслуживают и ждут от нас побед.

Надеюсь, они придут в ближайшее время, из-за эпидемии мы сейчас пропускаем тур - у нас будет время зализать раны, возможно, восстановить тех ребят, и готовить их уже на чемпионат. К сожалению, из Кубка мы выбыли, но игра дала нам немало информации, над чем работать дальше.

У нас сейчас будет дополнительное тестирование. Дай Бог, чтобы еще кто-то не выпал, дальше получим тесты с "Волыни-2", где также есть ряд футболистов больных, поэтому, скорее всего, играть мы в ближайшее время не будем.

Мы акцентировали внимание на прошлых играх и моментах, где мы пропускали. Я просил ребят играть надежнее, концентрироваться. Мы не хотим пропускать вообще. На этот раз пропустили - не станем разбираться, был там пенальти, была ошибка судьи, была ли рука.

Однако есть ощущение, что Фемиду мы чем-то обидели - был момент в конце второго тайма, когда мяч явно попадал руку, когда летел в ворота. Я не могу этого понять, не хочу свою вину перекладывать ни в коем случае на судейский корпус, но я бы не хотел, чтобы такими моментами нашу команду обижали.