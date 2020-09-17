Кубок Украины. Эпицентр проходит тернопольскую Ниву

Матч ожидался в Дунаевцах с большим нетерпением, так как между этими командами есть много общих связей по части игроков. Некоторые из нынешних футболистов "Эпицентра" защищали в свое время цвета не только самой "Нивы", но и ФК "Тернополь".

Первый тайм прошел при полном преимуществе хозяев и гол Барбосы под занавес половины игры стал логичным его результатом. Бразилец получил пас от Беженара, сместился влево и хлестко пробил в нижний угол. Показалось, что вратарь мог бы и среагировать, но не сделал этого. Еще раньше Ивашко и Кицак выходили к воротам весьма перспективно, но пробивали неточно. А вот попытка отличиться в исполнении Романа Кузива со штрафного пришлась точно в штангу.

Второй тайм хозяева начали по счету, не форсируя события. "Нива" же пыталась отыграться, но моментов практически не имела. Позже "Эпицентр" решил перейти в наступление, пытаясь снять все вопросы о победителе. Все таки, 1:0 - довольно хрупкий счет. Все решилось ближе к концовке - контратака хозяев завершилась навесом на 11 метров. Там находился неприкрытый Буй, который нанес мощный удар головой - без шансов для вратаря. Далее "Ниву" могло спасти только чудо, которого так и не случилось. Более того, они пропустили и третий, позволив Барбосе сделать дубль.

"Эпицентр" уверенной походкой шагает в следующий этап кубка. Жребий пройдет завтра и ждать легкого соперника не приходится - с нового этапа добавляются команды УПЛ.

Эпицентр - Нива 3:0 (1:0)

Голы: Барбоса (36, 87), Буй (77)

Эпицентр: Чернобай, Бадло, Сеница, Ничипоренко, Червонецкий (В.Кузив 63), Беженар, Кицак (Апанчук 46), Раца, Р.Кузив (Буй 46), Барбоса (Процык 88), Ивашко (к).

Нива: Ермолов, Вовченко, Демчук, Ульянов, Сухомлинов, Мороз (к), Малащук (Демченко 65), Процив, Гатала, А.Скакун (Волохатый 46), Кисленко (Резник 65).

Предупреждения: Червонецкий (60) - Мороз (39), Ульянов (52)