Горняк-Спорт разгромил Металлург - определился последний участник третьего раунда Кубка

В Запорожье команды забили четыре мяча, но три из них оказались за спиной Котлярова.

Состав хозяев в большей мере напоминал основной, которым "Металлург" выступает и в чемпионате Второй лиги. У "Горняка-Спорта" же появилось с первых минут несколько неожиданных исполнителей, которые относительно недавно присоединились к команде.

Роман Жмурко, Илья Малышкин, Андрей Герт, Александр Петрусенко и Илья Чередниченко были в запасе против "Черноморца" (1:1). Артур Мурза же вовсе в четверг дебютировал за команду из Горишних Плавней, к которой присоединился после ухода из краматорского "Авангарда".

Как и в понедельничном матче против "Перемоги" (0:0), "Металлургу" не повезло в дебюте, Сачко попал в штангу. Но несколькими минутами ранее "горнякам" удалось забить в контратаке. Алексей Збунь убежал от соперников и пробил мимо голкипера, вывев свою команду вперед.

Лучше смотрелись "горняки" в дебюте второго тайма, явно сделав ставку на второй гол, который бы окончательно успокоил соперника в стремлении отыграться. И снова стартовое давление принесло плоды, причем вновь гол был забит на десятой минуте тайма. Идеальный удар Юрия Батюшина со штрафного угодил прямо в "девятку", сделав счет 2:0.

В концовке было попадание в стойку и у "Горняка-Спорта", что сделало итоговую победу бесспорной. Казалось, оформил окончательный счет Егор Твердохлеб, пас которому после сольного прохода выдал Артур Мурза. Но Дмитрий Олейник все же сумел забить гол престижа пяткой.

Но и это еще было не все, еще один вышедший на замену игрок гостей, Сергей Герасимец, оформил красивый мяч ударом в "девятку" после трехходовки своих партнеров. В ней снова участвовал Артур Мурза, которого, несмотря на отсутствие забитых мячей, позвольте назвать лучшим у гостей в этот вечер.

"Горняк-Спорт" закономерно прошел запорожцев, сформировав окончательный состав третьего раунда Кубка Украины.

Металлург - Горняк-Спорт 1:4 (0:1)

Голы: Олейник (85) - Збунь (10), Батюшин (55), Твердохлеб (79), Герасимец (90)

Металлург: Котляров, Белоусов, Сарапий, Бобров, Сидоренко (Воробей 46), Загоруйко (Крапивный 56), Шалфеев, Олейник, Могильный, Сачко (Чалых 81), Сидоров (Лапко 65).

Горняк-Спорт: Жмурко, Малышкин (Шопин 46), Чепелюк, Карась, Герт, Мурза, Збунь (Герасимец 72), Петрусенко, Батюшин (Черныш 83), Гоменко (Твердохлеб 72), Чередниченко (Семенив 60).

Предупреждения: Белоусов (76)