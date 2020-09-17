  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Горняк-Спорт разгромил Металлург - определился последний участник третьего раунда Кубка
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк-Спорт разгромил Металлург - определился последний участник третьего раунда Кубка

Кубок Украины
(1 голосов)

В Запорожье встречались недавние соперники по Первой лиге

Горняк-Спорт разгромил Металлург - определился последний участник третьего раунда Кубка
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Запорожье команды забили четыре мяча, но три из них оказались за спиной Котлярова.

Читайте также Металлург - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция

Состав хозяев в большей мере напоминал основной, которым "Металлург" выступает и в чемпионате Второй лиги. У "Горняка-Спорта" же появилось с первых минут несколько неожиданных исполнителей, которые относительно недавно присоединились к команде.

Роман Жмурко, Илья Малышкин, Андрей Герт, Александр Петрусенко и Илья Чередниченко были в запасе против "Черноморца" (1:1). Артур Мурза же вовсе в четверг дебютировал за команду из Горишних Плавней, к которой присоединился после ухода из краматорского "Авангарда".

Как и в понедельничном матче против "Перемоги" (0:0), "Металлургу" не повезло в дебюте, Сачко попал в штангу. Но несколькими минутами ранее "горнякам" удалось забить в контратаке. Алексей Збунь убежал от соперников и пробил мимо голкипера, вывев свою команду вперед.

Лучше смотрелись "горняки" в дебюте второго тайма, явно сделав ставку на второй гол, который бы окончательно успокоил соперника в стремлении отыграться. И снова стартовое давление принесло плоды, причем вновь гол был забит на десятой минуте тайма. Идеальный удар Юрия Батюшина со штрафного угодил прямо в "девятку", сделав счет 2:0.

В концовке было попадание в стойку и у "Горняка-Спорта", что сделало итоговую победу бесспорной. Казалось, оформил окончательный счет Егор Твердохлеб, пас которому после сольного прохода выдал Артур Мурза. Но Дмитрий Олейник все же сумел забить гол престижа пяткой.

Но и это еще было не все, еще один вышедший на замену игрок гостей, Сергей Герасимец, оформил красивый мяч ударом в "девятку" после трехходовки своих партнеров. В ней снова участвовал Артур Мурза, которого, несмотря на отсутствие забитых мячей, позвольте назвать лучшим у гостей в этот вечер.

"Горняк-Спорт" закономерно прошел запорожцев, сформировав окончательный состав третьего раунда Кубка Украины.

Металлург - Горняк-Спорт 1:4 (0:1)
Голы: Олейник (85) - Збунь (10), Батюшин (55), Твердохлеб (79), Герасимец (90)
Металлург: Котляров, Белоусов, Сарапий, Бобров, Сидоренко (Воробей 46), Загоруйко (Крапивный 56), Шалфеев, Олейник, Могильный, Сачко (Чалых 81), Сидоров (Лапко 65).
Горняк-Спорт: Жмурко, Малышкин (Шопин 46), Чепелюк, Карась, Герт, Мурза, Збунь (Герасимец 72), Петрусенко, Батюшин (Черныш 83), Гоменко (Твердохлеб 72), Чередниченко (Семенив 60).
Предупреждения: Белоусов (76)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Украины Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлург (Запорожье)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vismut (Запорожье)
17.09.2020 в 20:07
Без шансов ((( Да и зачем идти дальше без нападающих?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...