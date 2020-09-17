Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны все участники 1/16 финала Кубка Украины
Жеребьевка уже в пятницу
В среду и четверг в Украине состоялись 22 матчей второго предварительного раунда
В следующий раунд вышли:
- "Виктория"
- "Кривбасс"
- "Нива" Винница
- "Николаев"
- "Агробизнес"
- "Прикарпатье"
- "Верес"
- "Полесье"
- "ВПК-Агро"
- "Эпицентр"
- "Горняк-Спорт"
К данным коллективам в 1/16 финала присоединятся и 11 команд УПЛ:
- "Ворскла"
- "Александрия"
- "Десна"
- "Днепр-1"
- "Минай"
- "Рух"
- "Ингулец"
- "Мариуполь"
- "Олимпик"
- "Львов"
- "Колос"
Также отметим, что Процедура жеребьевки данного этапа состоится в Доме футбола в пятницу 18 сентября и начнется в 12:00. Базовый день матчей раунда – 30 сентября.
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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
17.09.2020 в 20:15
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