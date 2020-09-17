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Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны все участники 1/16 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Жеребьевка уже в пятницу

Известны все участники 1/16 финала Кубка Украины
Новина українською

В среду и четверг в Украине состоялись 22 матчей второго предварительного раунда Кубка страны, по результатам которых 11 команд завоевали путевки в 1/16 финала турнира.

В следующий раунд вышли:

  • "Виктория"
  • "Кривбасс"
  • "Нива" Винница
  • "Николаев"
  • "Агробизнес"
  • "Прикарпатье"
  • "Верес"
  • "Полесье"
  • "ВПК-Агро"
  • "Эпицентр"
  • "Горняк-Спорт"

К данным коллективам в 1/16 финала присоединятся и 11 команд УПЛ:

  • "Ворскла"
  • "Александрия"
  • "Десна"
  • "Днепр-1"
  • "Минай"
  • "Рух"
  • "Ингулец"
  • "Мариуполь"
  • "Олимпик"
  • "Львов"
  • "Колос"

Также отметим, что Процедура жеребьевки данного этапа состоится в Доме футбола в пятницу 18 сентября и начнется в 12:00. Базовый день матчей раунда – 30 сентября.

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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
17.09.2020 в 20:15
Хочу матч Нива Вінниця - Полісся Житомир
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