Известны все участники 1/16 финала Кубка Украины

В среду и четверг в Украине состоялись 22 матчей второго предварительного раунда Кубка страны , по результатам которых 11 команд завоевали путевки в 1/16 финала турнира.

В следующий раунд вышли:

"Виктория"

"Кривбасс"

"Нива" Винница

"Николаев"

"Агробизнес"

"Прикарпатье"

"Верес"

"Полесье"

"ВПК-Агро"

"Эпицентр"

"Горняк-Спорт"

К данным коллективам в 1/16 финала присоединятся и 11 команд УПЛ:

"Ворскла"

"Александрия"

"Десна"

"Днепр-1"

"Минай"

"Рух"

"Ингулец"

"Мариуполь"

"Олимпик"

"Львов"

"Колос"

Также отметим, что Процедура жеребьевки данного этапа состоится в Доме футбола в пятницу 18 сентября и начнется в 12:00. Базовый день матчей раунда – 30 сентября.