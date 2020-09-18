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Все пары 3 раунда Кубка Украины: Рух попал на участника ЛЕ, Александрия - Ингулец

Кубок Украины
(1 голосов)
Все пары 3 раунда Кубка Украины: Рух попал на участника ЛЕ, Александрия - Ингулец
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Сегодня состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины. На этом этапе в борьбу вступают клубы высшего дивизиона кроме трех призеров прошлого сезона. Таким образом, 11 команд УПЛ, 7 команд Первой лиги, три коллектива из Второй лиги и одна аматорская команда сформировали 11 пар. Добавим, что жеребьевка проводилась без разделения команд на сеяных и не сеяных.

Базовая дата матчей - 30 сентября.

Пары, которые поборются между собой, выглядят следующим образом:

  • Александрия - Ингулец
  • Кривбасс - Нива В
  • Эпицентр - Агробизнес
  • Виктория - Мариуполь
  • Прикарпатье - Колос
  • ВПК-Агро - Олимпик
  • Верес - Николаев
  • Горняк-Спорт - Днепр-1
  • Полесье - Минай
  • Ворскла - Львов
  • Десна - Рух
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В статье: Кубок Украины
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Источник:
https://uaf.ua/article/40211
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Комментарии (1)
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zhytomircity (Житомир)
18.09.2020 в 13:16
Ну какой же Кривбасс фартовый, какое совпадение! Ничего против Винницы не имею, но много клубов и по сильнее будет.
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