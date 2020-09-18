Кубок Украины
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Все пары 3 раунда Кубка Украины: Рух попал на участника ЛЕ, Александрия - Ингулец
Сегодня состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины. На этом этапе в борьбу вступают клубы высшего дивизиона кроме трех призеров прошлого сезона. Таким образом, 11 команд УПЛ, 7 команд Первой лиги, три коллектива из Второй лиги и одна аматорская команда сформировали 11 пар. Добавим, что жеребьевка проводилась без разделения команд на сеяных и не сеяных.
Базовая дата матчей - 30 сентября.
Пары, которые поборются между собой, выглядят следующим образом:
- Александрия - Ингулец
- Кривбасс - Нива В
- Эпицентр - Агробизнес
- Виктория - Мариуполь
- Прикарпатье - Колос
- ВПК-Агро - Олимпик
- Верес - Николаев
- Горняк-Спорт - Днепр-1
- Полесье - Минай
- Ворскла - Львов
- Десна - Рух
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Источник:https://uaf.ua/article/40211
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Комментарии (1)
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zhytomircity (Житомир)
18.09.2020 в 13:16
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