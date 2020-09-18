Все пары 3 раунда Кубка Украины: Рух попал на участника ЛЕ, Александрия - Ингулец

Сегодня состоялась жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины. На этом этапе в борьбу вступают клубы высшего дивизиона кроме трех призеров прошлого сезона. Таким образом, 11 команд УПЛ, 7 команд Первой лиги, три коллектива из Второй лиги и одна аматорская команда сформировали 11 пар. Добавим, что жеребьевка проводилась без разделения команд на сеяных и не сеяных.

Базовая дата матчей - 30 сентября.

Пары, которые поборются между собой, выглядят следующим образом: