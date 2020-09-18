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"Надо все церкви позакрывать перед игрой" - Полесье отреагировало на соперника по Кубку Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

В Житомир приедет Минай

"Надо все церкви позакрывать перед игрой" - Полесье отреагировало на соперника по Кубку Украины
Новина українською

В пятницу 18 сентября состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Украины, в результате которой "Полесье" получило в соперники "Минай".

Житомирский клуб, вернее его СММ-щики не без доли иронии отреагировали на жеребьевку.

"Надо все церкви позакрывать перед игрой", – прокомментировал клуб результаты жребия в инстаграме.

Напомним, что базовая дата проведения матча – 30 сентября.

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В статье: Полесье (Житомир) ФК Минай
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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zhytomircity (Житомир)
18.09.2020 в 18:32
Йой, а в Києві багато церков...церквей...церквів здається, та бляха, як правильно?
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+1
0
givchak (Дрогобич)
18.09.2020 в 17:53
і так "перед каждою ігрою"
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+2
0
avatar
Инспектор ( )
18.09.2020 в 18:54
Когда играют с за-прикарпатскими клубами
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0
0


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