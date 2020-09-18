"Надо все церкви позакрывать перед игрой" - Полесье отреагировало на соперника по Кубку Украины

В пятницу 18 сентября состоялась жеребьевка 1/16 Кубка Украины , в результате которой "Полесье" получило в соперники "Минай".

Житомирский клуб, вернее его СММ-щики не без доли иронии отреагировали на жеребьевку.

"Надо все церкви позакрывать перед игрой", – прокомментировал клуб результаты жребия в инстаграме.

Напомним, что базовая дата проведения матча – 30 сентября.