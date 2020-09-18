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"Надо все церкви позакрывать перед игрой" - Полесье отреагировало на соперника по Кубку Украины
В Житомир приедет Минай
В пятницу 18 сентября состоялась
Житомирский клуб, вернее его СММ-щики не без доли иронии отреагировали на жеребьевку.
"Надо все церкви позакрывать перед игрой", – прокомментировал клуб результаты жребия в инстаграме.
Напомним, что базовая дата проведения матча – 30 сентября.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (3)
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zhytomircity (Житомир)
18.09.2020 в 18:32
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givchak (Дрогобич)
18.09.2020 в 17:53
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+2
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Инспектор ( )
18.09.2020 в 18:54
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