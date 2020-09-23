Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
9 из 11 матчей Кубка Украины состоятся 30 сентября
Матчи Прикарпатье – Колос и Десна – Рух могут быть перенесены из-за участия ковалевцев и черниговцев в еврокубках
УАФ огласила даты и время начала большинства матчей 1/16 финала
9 из 11 поединков пройдут 30 сентября. Даты и время начала матчей "Прикарпатье" – "Колос" и "Десна" – "Рух" определится позже.
"Горняк-Спорт" – "Днепр-1" – 14.00
"Виктория" – "Мариуполь" – 15.00
"Полесье" – "Минай" – 15.00
"Верес" – "Николаев" – 15.00
"Кривбасс" – "Нива" Винница – 16.00
"Эпицентр" – "Агробизнес" – 16.00
"Ворскла" – "Львов" – 17.00
"Александрия" – "Ингулец" – 18.30
"ВПК-Агро" – "Олимпик" – 18.30
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Источник:УАФ
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