  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. 9 из 11 матчей Кубка Украины состоятся 30 сентября
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

9 из 11 матчей Кубка Украины состоятся 30 сентября

Кубок Украины
(1 голосов)

Матчи Прикарпатье – Колос и Десна – Рух могут быть перенесены из-за участия ковалевцев и черниговцев в еврокубках

9 из 11 матчей Кубка Украины состоятся 30 сентября
Новина українською

УАФ огласила даты и время начала большинства матчей 1/16 финала Кубка Украины.

9 из 11 поединков пройдут 30 сентября. Даты и время начала матчей "Прикарпатье" – "Колос" и "Десна" – "Рух" определится позже.

"Горняк-Спорт" – "Днепр-1" – 14.00

"Виктория" – "Мариуполь" – 15.00

"Полесье" – "Минай" – 15.00

"Верес" – "Николаев" – 15.00

"Кривбасс" – "Нива" Винница – 16.00

"Эпицентр" – "Агробизнес" – 16.00

"Ворскла" – "Львов" – 17.00

"Александрия" – "Ингулец" – 18.30

"ВПК-Агро" – "Олимпик" – 18.30

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...