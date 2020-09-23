9 из 11 матчей Кубка Украины состоятся 30 сентября

УАФ огласила даты и время начала большинства матчей 1/16 финала Кубка Украины .

9 из 11 поединков пройдут 30 сентября. Даты и время начала матчей "Прикарпатье" – "Колос" и "Десна" – "Рух" определится позже.

"Горняк-Спорт" – "Днепр-1" – 14.00

"Виктория" – "Мариуполь" – 15.00

"Полесье" – "Минай" – 15.00

"Верес" – "Николаев" – 15.00

"Кривбасс" – "Нива" Винница – 16.00

"Эпицентр" – "Агробизнес" – 16.00

"Ворскла" – "Львов" – 17.00

"Александрия" – "Ингулец" – 18.30

"ВПК-Агро" – "Олимпик" – 18.30