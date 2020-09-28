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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назначены арбитры на матчи 1/16 Кубка Украины

Кубок Украины
(2 голосов)

11 поединков

Назначены арбитры на матчи 1/16 Кубка Украины
Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи третьего (1/16) раунда розыгрыша Кубка Украины-2020/2021.

30 сентября

  • 14.00 Горняк-Спорт (Горишие Плавни) - Днепр-1 (Днепр). Копиевский В.В. (Кропивницкий)
  • 15.00 Виктория (Николаевка) - Мариуполь (Мариуполь). Можаровский Ю. (Львов)
  • 15.00 Полесье (Житомир) - Минай (Минай). Кривушкин Д.В. (Харьков)
  • 15.00 Верес (Ровно) - Николаев (Николаев). Серпутько Г.А. (Одесса)
  • 16.00 Кривбасс (Кривой Рог) - Нива (Винница). Иванов Ю.В. (Донецкая обл.)
  • 16.00 Эпицентр (Дунаевцы) - Агробизнес (Волочиск). Труханов К.В. (Харьков)
  • 17.00 Ворскла (Полтава) - Львов (Львов). Козыряцкий М.С. (Запорожье)
  • 17.00 Десна (Чернигов) - Рух (Львов). Коваленко А.А. (Полтава)
  • 17.30 Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Колос (Ковалевка). Шандор А.А. (Львов)
  • 18.30 Александрия (Александрия) - Ингулец (Петрово). Бондаренко Д.Е. (Одесса)

1 октября

  • 18.30 ВПК-Агро (Шевченковка) - Олимпик (Донецк). Деревинский А.А. (Киев)
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В статье: арбитры Кубок Украины Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ

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