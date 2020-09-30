Представители УПЛ и Второй лиги играют между собой - превратности судьбы в анонсе третьего раунда Кубка Украины

Одиннадцать из четырнадцати участников элитного дивизиона присоединятся к тем клубам, которые отобрались для участия в, так называемой, 1/16 финала ранее. Среди них и аматорская "Виктория", и три клуба Второй лиги, два из которых сыграют между собой волей слепого жребия. "Заря" стартует в турнире с 1/8 финала, "Динамо" и "Шахтер" присоединятся к шестерым победителям того этапа уже в четвертьфинале.

"Горняк-Спорт" - "Днепр-1". Артур Мурза просто расцвел под руководством Игоря Жабченко и в каждом новом матче не устает приятно удивлять болельщиков "Горняка-Спорта". Очередной соперник в Кубке не выглядит сейчас несокрушимым, ведь лишь недавно сменил тренерский штаб. Тем более есть отличный шанс пройти дальше у "горняков" по причине домашней игры на родном стадионе "Юность", где горишнеплавненцы добыли пять побед в шести последних матчах.

"Виктория" - "Мариуполь". Любительский клуб пока что выступает очень уверенно в Кубке, добыв дома разгромную победу над "Ярудом" (4:0) и в серии пенальти выбив "Диназ" (0:0, 9:8 пен). Оборона во главе с Александром Яценко играет надежно, а техничные игроки в атаке способны удивить и более статусную мариупольскую команду вслед за "Ярудом".

"Полесье" - "Минай". После обнадеживающего старта тяжело играется команде Кобина в элитном дивизионе. Отвлекаться на Кубок, в котором ранее "Минай" неизменно доходил до поздних стадий, сейчас как-то не с руки. Но и у "Полесья" не все хорошо, после домашней ничьей с "Прикарпатьем" (1:1) руководители клуба заговорили о финансовых проблемах, которые помешают отправиться на один из ближайших выездов в Первой лиге. К счастью, кубковый матч предстоит играть дома.

"Верес" - "Николаев". Серия из шести матчей без поражений завершилась для команды Юрия Вирта в Одессе (0:1). Однако посыпать голову пеплом не стоит, ведь кубковые матчи "Вересу" до сих пор удавались, суммарные 8:0 над "Днепром" и "Альянсом" это подтверждают. "Николев" обыгрывал своих соперников скромнее, по 1:0 с командами из Одесской области. Однако как раз в чемпионате дела подопечных Ильи Близнюка идут не очень и во Млинове необходимо будет искать сатисфакции.

"Кривбасс" - "Нива". Винницкий клуб - наиболее сенсационный участник данной стадии. Ведь в чемпионате команда Олега Шумовицкого проиграла все четыре матча на старте и безнадежно осела на последнем месте. Кубковый путь пока не обходился без помощи высших сил - сперва автобус "Чернигова" сломался по пути в Винницу, затем Эдуард Хавров решил поберечь основу, за что и поплатился проигранной серией пенальти (2:2, 4:3 пен.). "Кривбасс" же кажется куда более сбалансированным коллективом на фоне "Кристалла", но и у него возникали проблемы с реализацией в последних матчах. Ждем очередной героической сенсации от "Нивы"?

"Эпицентр" - "Агробизнес". Долгожданное дерби Хмельницкой области на профессиональном уровне, в котором сойдутся коллективы, судьбы которых сильно переплетены не только обилием кадров, игравших и за "Агробизнес", и за "Эпицентр". Команда Петра Бадло лишь в пятом матче в профи пропустила первый мяч, но он тут же ознаменовался потерей очков против скромного даже по меркам Второй лиги "Рубикона" (1:1). "Агробизнес", если не проявит недооценку, способен на классе пройти пусть и принципиального, но соперника ниже рангом.

"ВПК-Агро" - "Олимпик". Матч этот представитель Первой лиги проведет не на ужасном поле днепровского "Метеора", а в родной Магдалиновке, где с качеством газона дела все же обстоят намного лучше. Кому это на руку? Да, пожалуй, обоим коллективам, в составах которых хватает техничных исполнителей. Сложно делать прогноз, возможно, во втором раунде кряду судьбу команды Сергея Соловьева решит серия пенальти.