Кубок Украины. Минай не без проблем побеждает Полесье

Действующий победитель первой лиги "Минай" пока что не впечатляет своей игрой в УПЛ. Закарпатский коллектив, которым руководит Василий Кобин, идеально стартовал, обыграв дома грозную "Александрию", однако два последующих поражения с общим счетом 0:7 больно ударили по их амбициям. Благо, есть кубок Украины, в котором, во-первых, можно проверить ближайший резерв, и главное, сыграть против команд не из высшего дивизиона. Минувшая встреча с "Полесьем" могла стать отличным трамплином для "Миная", чтобы наччать возвращения на путь победный.

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И ведь начинался для гостей отчетный матч идеально. Уже на пятой минуте футболист "Полесья" Евгений Шевченко захотел поучаствовать в голевой атаке соперника, пробив по своим воротам после прострела Карнозы. Конечно, защитник пытался прервать передачу, однако стал главным антигероем первого тайма. Быстро поведя в счете, "Минай" перестал играть. В прямом смысле этого слова. Они атаковали нехотя, даже несмотря на резервный состав. Казалось бы, сегодня шанс для многих зацепиться за основу.

Такая расхлябанность привела к катастрофе в конце тайма - счет стал равным. Передать привет стоит Антону Канибалоцкому, который после подачи с углового решил просто выпустить мяч из рук, что позволило Прокопчуку добить круглого в ворота. Главный арбитр сначала увидел мистическое нарушение правил. Благо есть ВАР, честный и неподкупный - Дмитрий Кривушкин изменил свое решение и после увиденного повтора указал на центр. Практически сразу прозвучал и другой свисток - перерыв.

"Негоже представителю УПЛ играть так медленно и пассивно", - подозреваем, что таким словами пытался взбодрить своих подопечных Василий Кобин. В каком-то смысле ему это удалось, ведь гости забегали активнее. Особенно старался Карноза, который пробивал и с игры, и со стандартов. Однако не он стал героем для закарпатцев, а футболист другого амплуа - защитник Сакив. Шикарный прямой удар Тараса со штрафного не оставил шансов голкиперу Яшкову. Во второй раз за игру "Полесье" вынужденно было довольствоваться ролью догоняющего.

Гости решили отойти назад, чтобы сохранить победный счет. Лезть на рожон в их планы не входило, и это стало плохой новостью для команды Щищенко - оборонные редуты закарпатцев пройти не так просто. Несколько недель назад свои зубы обломала "Александрия", а "Полесье", при всем уважение, не обладает такими опытными игроками. Финальный свисток арбитра зафиксировал итоговую победу команды Кобина, которая шагает в 1/8 финала кубка. Нельзя сказать, что результат несправедлив, и хозяева должны были получить больше. Счет по игре, однако из-за своей пассивности в первой части матча, гости из Закарпатья могли иметь проблемы. Благо для них, все закончилось хорошо.

Кубок Украины, 1/16 финала

"Полесье" - "Минай" 1:2

Гол: Прокопчук 45 - Шевченко 5 (а), Сакив 57

"Полесье": Яшков, Жук, Швец, Прокопчук, Шевченко, Гавриленко, Савошко, Ковалев, Трояновский, Понедельник, Галенко

"Минай": Каниболоцкий, Маембе, Машталир, Глагола, Снижко, Сакив, Голодюк, Маткобожик, Карноза, Кныш, Допилка