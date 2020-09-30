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Полесье - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(3 голосов)

Команда Кобина попытается вернуться на победный путь

Полесье - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В последних двух играх "Минай" пропустил сразу семь голов, при этом сам ничего не сказал в атаке. Однако кубковая встреча против перволигового коллектива - отличный шанс вспомнить вкус побед. Шансы на это сегодня велики.

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Кубок Украины, 1/16 финала
"Полесье" 15:00 "Минай"

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В статье: Кубок Украины Полесье (Житомир) ФК Минай
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