  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Десна - Рух 2:1. Зачем Филиппов, если есть Дегтярев?
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна - Рух 2:1. Зачем Филиппов, если есть Дегтярев?

Кубок Украины
(3 голосов)

Максим выходит на замену и делает результат

Десна - Рух 2:1. Зачем Филиппов, если есть Дегтярев?
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

У судьбы особое чувство юмора, которое не всегда понятно простым смертным. Для примера, в прошедшее воскресенье "Десна" и "Рух" схлестнулись в битве, сыграв в рамках чемпионата Украины. Но проходит три дня - и снова Чернигов, и снова все те же команды на арене, но уже в кубке. Такой вот была воля жребия, хотим мы этого или нет.

Читайте такжеЗабивают даже без Филиппова. Десна - Рух 3:1

Как мы и прогнозировали, оба тренера решили применить ротацию, дабы дать отдохнуть игрокам основы. "Десне" это было жизненно необходимо, ведь за последние 11 дней они провели четыре матча. А впереди воскресенье и матч против "Шахтера" в чемпионате. Потому, в старте вышли Конопля и Мудрик, которые против родного клуба сыграть не смогут. Также Рябоконь доверился Шевцову в атаке, но пару Огиря-Домбровский разрывать не решился. На данный момент они безальтернативны.

В первом тайме игра оставляла желать лучшего. "Десна" забрала мяч под свой контроль и пробовала вскрыть оборону гостей, которые в три шеренги охраняли свои ворота. Однако атаковали черниговчане абсолютно безыдейно. Фланговые футболисты просто навешивали в штрафную соперника, где Шевцов и Будковский пытались в нужное время вставить голову. Получалось? Не особо. После ухода Филиппова у "северян" проглядываются проблемы в атаке - им тяжело вскрывать слаженную оборону. Львовские гости прекрасно это понимали, а потому даже не планировали играть первым номером.

Однако не без позитива. Очень хорошо смотрелся правый фланг "Десны", за который сегодня отвечали Калитвинцев и Конопля. Юный защитник в целом был наиболее активным на поле, и если продолжит прогрессировать в таком темпе, то вскоре будет конкурировать с Додо уже в "Шахтере". Неплохо в целом отыграл и Мудрик. Его можно критиковать за эгоизм, так как он не всегда вовремя пасовал на партнеров, однако только за первые 45 минут матча он заработал много фолов, что приводило к опасным штрафным. Сам Михаил их и исполнял.

Почему так мало о "Рухе"? Чем запомнились. В первом тайме они сделали ставку на оборону, ничего не предлагая в созидании. Однако после перерыва судьба повернулась к ним передом, в то время как к Йоонасу Тамму пятой точкой. Не успел эстонский защитник отойти от удаления в игре с "Вольфсбургом", как стал антигероем уже в другом кубковом турнире. Одна из немногих атак львовян закончилась прострелом в штрафную и Йонас срезал мяч в собственные ворота. Ужасный сентябрь в исполнении футболиста. А как хорошо начинал.

Черниговчанам ничего не оставалась, как усиливать давление у ворот гостей, но пони продолжали бегать по кругу. "Десна" спокойно доходила до штрафного соперника, где кроме подач с фланга ничего не могла придумать. Более того, "Рух", поведя в счете, одолжил у волшебника Гудвина смелость, и несколько раз пытался выбегать в атаку. Однако у гостей нашелся свой герой - Максим Дегтярев, который вышел уже по ходу игры. Одна минута и одно касание - именно столько хватило форварду, чтобы сравнять счет. Стоит отметить комбинацию полностью, в которой важную роль отыграли Тотовицкий и Будковский. Оказывается, можно играть не только навесами.

Максим не хотел играть больше нормы, а потому решил не откладывать дело до овертайма. Он показал, что умеет забивать не только ногами, а еще и головой - форвард идеально оторвался от защитника "Руха" и пробил после навеса Калитвинцева. Вот такой вот герой у Чернигова. Кто знает, возможно скоро все забудут о Филиппове и начнут боготворить Максима. Окрыленная "Десна" не останавливалась и могла даже забить третий, но оборона львовян справилась с опасным прострелом Гуцуляка.

"Северяне" довели игру до победного конца и оформили выход в 1/8 кубка. Выход, к которому никаких вопросов быть не должно. У команды Рябоконя есть не только хороший состав, но и железная воля. Сегодня они на коне и в приподнятом настроении ждут "Шахтер". Там на одном характере выехать не получится.

Кубок Украины, 1/16 финала
"Десна" - "Рух" 2:1
Гол: Дегтярев 74, 80 - Тамм 59 (а)
"Десна": Литовка, Тамм (Дегтярев, 74), Ермаков, Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Мудрик (Гуцуляк 65), Конопля, Будковский (Імереков 83), Западня (Мостовой 65), Шевцов (Тотовицкий 46)
"Рух": Мисак, Климчук (Кондаков 46), Кухарук (Литовченко 46), Калюжный, Эрнест (Козловский 90), Белый, Заставный, Русин, И.Бойчук, Б.Бойчук (Рудюк 90), Стаменкович

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Кубок Украины Максим Дегтярев Рух (Львов) Йоонас Тамм
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
30.09.2020 в 19:21
Хорошо ,что хорошо закончилось ... малой кровью . Тамма в церковь !!! Адреса проверенных надо узнать у Васи Кобина )))Десну и болельщиков с победой!!!!
Ответить
0
0
ACB (Чернигов)
30.09.2020 в 19:07
Десну и болельщиков с победой!! Полностью матч посмотреть не смог, но кажется Десна экономика силы. И очень нравиться что играет вся команда, а не 1-2 футболиста. Возможно не смогу посмотреть игру с Шахтёром, поэтому заранее желаю команде удачи.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
30.09.2020 в 18:55
Поиграла Десна себе во все ворота и норм)))
Ответить
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
30.09.2020 в 17:52
Игра и комментаторы одинаково ужасные. Первый тайм - смерть футбола !!! Нито не хочет или не может играть ???
Ответить
+2
0
ShtanGa (Славське)
30.09.2020 в 17:23
Toshniat
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...