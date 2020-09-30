Десна - Рух 2:1. Зачем Филиппов, если есть Дегтярев?

У судьбы особое чувство юмора, которое не всегда понятно простым смертным. Для примера, в прошедшее воскресенье "Десна" и "Рух" схлестнулись в битве, сыграв в рамках чемпионата Украины. Но проходит три дня - и снова Чернигов, и снова все те же команды на арене, но уже в кубке. Такой вот была воля жребия, хотим мы этого или нет.

Как мы и прогнозировали, оба тренера решили применить ротацию, дабы дать отдохнуть игрокам основы. "Десне" это было жизненно необходимо, ведь за последние 11 дней они провели четыре матча. А впереди воскресенье и матч против "Шахтера" в чемпионате. Потому, в старте вышли Конопля и Мудрик, которые против родного клуба сыграть не смогут. Также Рябоконь доверился Шевцову в атаке, но пару Огиря-Домбровский разрывать не решился. На данный момент они безальтернативны.

В первом тайме игра оставляла желать лучшего. "Десна" забрала мяч под свой контроль и пробовала вскрыть оборону гостей, которые в три шеренги охраняли свои ворота. Однако атаковали черниговчане абсолютно безыдейно. Фланговые футболисты просто навешивали в штрафную соперника, где Шевцов и Будковский пытались в нужное время вставить голову. Получалось? Не особо. После ухода Филиппова у "северян" проглядываются проблемы в атаке - им тяжело вскрывать слаженную оборону. Львовские гости прекрасно это понимали, а потому даже не планировали играть первым номером.

Однако не без позитива. Очень хорошо смотрелся правый фланг "Десны", за который сегодня отвечали Калитвинцев и Конопля. Юный защитник в целом был наиболее активным на поле, и если продолжит прогрессировать в таком темпе, то вскоре будет конкурировать с Додо уже в "Шахтере". Неплохо в целом отыграл и Мудрик. Его можно критиковать за эгоизм, так как он не всегда вовремя пасовал на партнеров, однако только за первые 45 минут матча он заработал много фолов, что приводило к опасным штрафным. Сам Михаил их и исполнял.

Почему так мало о "Рухе"? Чем запомнились. В первом тайме они сделали ставку на оборону, ничего не предлагая в созидании. Однако после перерыва судьба повернулась к ним передом, в то время как к Йоонасу Тамму пятой точкой. Не успел эстонский защитник отойти от удаления в игре с "Вольфсбургом", как стал антигероем уже в другом кубковом турнире. Одна из немногих атак львовян закончилась прострелом в штрафную и Йонас срезал мяч в собственные ворота. Ужасный сентябрь в исполнении футболиста. А как хорошо начинал.

Черниговчанам ничего не оставалась, как усиливать давление у ворот гостей, но пони продолжали бегать по кругу. "Десна" спокойно доходила до штрафного соперника, где кроме подач с фланга ничего не могла придумать. Более того, "Рух", поведя в счете, одолжил у волшебника Гудвина смелость, и несколько раз пытался выбегать в атаку. Однако у гостей нашелся свой герой - Максим Дегтярев, который вышел уже по ходу игры. Одна минута и одно касание - именно столько хватило форварду, чтобы сравнять счет. Стоит отметить комбинацию полностью, в которой важную роль отыграли Тотовицкий и Будковский. Оказывается, можно играть не только навесами.

Максим не хотел играть больше нормы, а потому решил не откладывать дело до овертайма. Он показал, что умеет забивать не только ногами, а еще и головой - форвард идеально оторвался от защитника "Руха" и пробил после навеса Калитвинцева. Вот такой вот герой у Чернигова. Кто знает, возможно скоро все забудут о Филиппове и начнут боготворить Максима. Окрыленная "Десна" не останавливалась и могла даже забить третий, но оборона львовян справилась с опасным прострелом Гуцуляка.

"Северяне" довели игру до победного конца и оформили выход в 1/8 кубка. Выход, к которому никаких вопросов быть не должно. У команды Рябоконя есть не только хороший состав, но и железная воля. Сегодня они на коне и в приподнятом настроении ждут "Шахтер". Там на одном характере выехать не получится.

Кубок Украины, 1/16 финала

"Десна" - "Рух" 2:1

Гол: Дегтярев 74, 80 - Тамм 59 (а)

"Десна": Литовка, Тамм (Дегтярев, 74), Ермаков, Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Мудрик (Гуцуляк 65), Конопля, Будковский (Імереков 83), Западня (Мостовой 65), Шевцов (Тотовицкий 46)

"Рух": Мисак, Климчук (Кондаков 46), Кухарук (Литовченко 46), Калюжный, Эрнест (Козловский 90), Белый, Заставный, Русин, И.Бойчук, Б.Бойчук (Рудюк 90), Стаменкович