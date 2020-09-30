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Десна - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Кубок Украины
(2 голосов)

Будет реванш или вторая победа "северян"?

Десна - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Сыграв в воскресенье в матче УПЛ, "Десну" и "Рух" ожидает второй раунд, но уже в кубке. Готовы ли львовяне реваншироваться или фаворит одержит еще одну победу? Ответы даст только игра, которая начнется в 17:00.

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Кубок Украины, 1/16 финала
"Десна" 17:00 "Рух"

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В статье: Десна (Чернигов) Кубок Украины Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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ShtanGa (Славське)
30.09.2020 в 17:23
Toshniat
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