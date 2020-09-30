Десна - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция

Сыграв в воскресенье в матче УПЛ, "Десну" и "Рух" ожидает второй раунд, но уже в кубке. Готовы ли львовяне реваншироваться или фаворит одержит еще одну победу? Ответы даст только игра, которая начнется в 17:00.

Кубок Украины, 1/16 финала

"Десна" 17:00 "Рух"