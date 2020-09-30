Кубок Украины. Мариуполь добывает волевую победу над Викторией

Сумев забить быстрый мяч, любительская "Виктория" долгое время удерживала преимущество. Но все же класс действующего полуфиналиста кубкового турнира сказался.

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Противостояние аматорского коллектива против представителя Премьер-лиги вполне можно было назвать битвой опыта против молодости. Опыт - это, конечно же, о "Виктории", средний возраст основы которой далеко превышает 30-летний рубеж. Остап Маркевич же привычно доверился молодым, среди которых капитанил самый "матерый", 26-летний Дмитрий Мишнев.

Понимая, что сил бегать против молодых надолго не хватит, хозяева сделали ставку на быстрый гол. Опасные моменты возникали после ударов Борисенко и Касьянова, который приложился со штрафного издали под самую перекладину. В ответ запомнился момент Даниила Сикана, который пробивал с близкого расстояния после паса Мишнева слева, но в створ не попал.

37-летний Артем Касьянов все же открыл счет, причем сделал это таки дальним ударом, с левой расстреляв ближнюю "девятку" ворот Кудрика. После этого хозяева прогнозируемо отошли на свою половину и пытались контролировать мяч без нагнетания обстановки. Первый момент "Мариуполя" возник у Топалова на исходе получаса, но надежно сыграл в рамке Зарубин.

В первом тайме "Виктория" еще выстояла, но после перерыва хозяевам было все тяжелее удерживать победный счет. Маркевич выпускал все больше молодых, а опытные исполнители команды из Николаевки все больше уставали. Не выдержали хозяева после прохода соперника справа и прострела на ногу Топалову, которому оставалось просто расстрелять пустые ворота. Ну а второй гол "Мариуполя" пришел после стандарта - Горбунов сделал навес на Чоботенко, которого защитники "Виктории" выпустили из-под опеки, но и оставить во вне игры не смогли. А уже в компенсированное время Никита Петерман ударом головой забил третий мяч, окончательно убив интригу.

Не без приключений, но представитель УПЛ все же доказывает свой перевес в классе и проходит в 1/8 финала Кубка Украины.

Виктория - Мариуполь 1:3 (1:0)

Голы: Касьянов (16) - Топалов (70), Чоботенко (82), Петерман (90+1)

Виктория: Зарубин, Цапий, Яценко (к), Чередниченко, Михайлюк, Касьянов, Гранкин, Кузьмин, Аржанов, Борисенко, Акимов.

Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Быков, Муравский, Кирюханцев, Чех, Петерман, Топалов, Горбунов, Сикан, Мишнев.

Предупреждения: Топалов (37), Горбунов (86), Чех (87)