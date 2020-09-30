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Кубок Украины. Мариуполь добывает волевую победу над Викторией
Аматорский коллектив покидает розыгрыш Кубка страны
Сумев забить быстрый мяч, любительская "Виктория" долгое время удерживала преимущество. Но все же класс действующего полуфиналиста кубкового турнира сказался.
Противостояние аматорского коллектива против представителя Премьер-лиги вполне можно было назвать битвой опыта против молодости. Опыт - это, конечно же, о "Виктории", средний возраст основы которой далеко превышает 30-летний рубеж. Остап Маркевич же привычно доверился молодым, среди которых капитанил самый "матерый", 26-летний Дмитрий Мишнев.
Понимая, что сил бегать против молодых надолго не хватит, хозяева сделали ставку на быстрый гол. Опасные моменты возникали после ударов Борисенко и Касьянова, который приложился со штрафного издали под самую перекладину. В ответ запомнился момент Даниила Сикана, который пробивал с близкого расстояния после паса Мишнева слева, но в створ не попал.
37-летний Артем Касьянов все же открыл счет, причем сделал это таки дальним ударом, с левой расстреляв ближнюю "девятку" ворот Кудрика. После этого хозяева прогнозируемо отошли на свою половину и пытались контролировать мяч без нагнетания обстановки. Первый момент "Мариуполя" возник у Топалова на исходе получаса, но надежно сыграл в рамке Зарубин.
В первом тайме "Виктория" еще выстояла, но после перерыва хозяевам было все тяжелее удерживать победный счет. Маркевич выпускал все больше молодых, а опытные исполнители команды из Николаевки все больше уставали. Не выдержали хозяева после прохода соперника справа и прострела на ногу Топалову, которому оставалось просто расстрелять пустые ворота. Ну а второй гол "Мариуполя" пришел после стандарта - Горбунов сделал навес на Чоботенко, которого защитники "Виктории" выпустили из-под опеки, но и оставить во вне игры не смогли. А уже в компенсированное время Никита Петерман ударом головой забил третий мяч, окончательно убив интригу.
Не без приключений, но представитель УПЛ все же доказывает свой перевес в классе и проходит в 1/8 финала Кубка Украины.
Виктория - Мариуполь 1:3 (1:0)
Голы: Касьянов (16) - Топалов (70), Чоботенко (82), Петерман (90+1)
Виктория: Зарубин, Цапий, Яценко (к), Чередниченко, Михайлюк, Касьянов, Гранкин, Кузьмин, Аржанов, Борисенко, Акимов.
Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Быков, Муравский, Кирюханцев, Чех, Петерман, Топалов, Горбунов, Сикан, Мишнев.
Предупреждения: Топалов (37), Горбунов (86), Чех (87)