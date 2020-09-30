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Кубок Украины. Виктория - Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Любительский клуб примет представителя Премьер-лиги в третьем раунде Кубка
"Виктория" из Николаевки Сумской области уже не один год удачно выступает в аматорском первенстве страны. В нынешнем сезоне команда добралась и до третьего раунда Кубка страны среди профессионалов, в котором сыграет с элитным "Мариуполем".
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