Кубок Украины
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Кубок Украины. Кривбасс - Нива Винница: смотреть онлайн, видеотрансляция
В ожидании очередной битвы "под зонтиками" болельщики "Кривбасса" отправляются на кубковый матч
Представители Второй лиги играют между собой в рамках третьего раунда Кубка Украины - такое можно увидеть только при условии "слепого" жребия.
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