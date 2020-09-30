Кубок Украины. Кривбассу не по зубам Карабин

Сказка винницкого футбола в Кубке Украины продолжается. В этот раз команда Олега Шумовицкого обаграла на выезде "Кривбасс", а именинник дня Иван Карабин, который последние годы провел в чемпионате области, оставил свои ворота на замке.

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Подопечные Геннадия Приходько начали матч очень мощно и "Нива" долгое время не могла буквально перейти центр поля. К чести аутсайдера группы А, делать пресловутый переход он пытался через короткий и средний пас, а не банальные выносы.

Во второй половине первого тайма винничане осмелели и уже начали демонстрировать комбинационную игру и на чужой половине поля. Правда забить не смогли, хоть Браславский и пытался это сделать, используя преимущества мокрого поля при ударах издали. "Кривбассу" также не удавалось пробить именинника Ивана Карабина при всех стараниях и на перерыв команды отправились без результативных атак в активе.

В дебюте второго тайма Загорулько и Пастушенко в течение минуты серьезно потревожили Злотара, "Нива" не собиралась отсиживаться в обороне и свой шанс впереди также активно искала. "Кривбасс" в ответ забил гол усилиями Ярового и Черния, но он не был засчитан из-за офсайда. Правда в дальнейшем хозяевам и дальше не удавалось связать в атаке и два паса, что вынудило тренера прибегнуть к серии замен.

"Нива" же явно поймала кураж и не только агрессивно, но в пределах правил, действовала в обороне, но и продолжала убегать в контратаки. Одна из них увенчалась голом Браславского, который убежал от защитников, получив вертикальный пас из глубины и хладнокровно пробил мимо Злотара в дальний нижний угол.

В оставшееся время у хозяев была еще перекладина, вынос бека соперников из пустых ворот и несколько убойных моментов, когда мяч либо не хотел лететь в ворота, либо на месте оказывался Иван Карабин. Судя по всему, даже высшие силы, а также собственные защитники, ложившиеся костьми, решили в этот день стать на сторону "Нивы" и ее вратаря, который этот День рождения, наверняка, запомнит на всю жизнь.

Команда, идущая на безнадежном последнем месте в группе А Второй лиги, прошла три кубковых раунда и имеет шанс сыграть с представителем Премьер-лиги на своем поле!

Кривбасс - Нива 0:1 (0:0)

Гол: Браславский (70)

Кривбасс: Злотар, Процишин, Заименко, Рябов, Дедяев, Григорик (к), Бука, Яровой(Голуб 74), Кателин (Черний 46), Малиновский (Берко 66), Гуськов (Коцюмака 69).

Нива В: Карабин, Калитов, Федорук, Борячук, Сербул, Брижчук (к), Пастушенко, Громок (Подгаецкий 87), Подкуйко, Браславский (Подопрыгора 84), Загорулько (Зугравый 90+4).

Предупреждения: Загорулько (85), Борячук (89)