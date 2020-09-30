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Кубок Украины. Кривбассу не по зубам Карабин

Кубок Украины
(2 голосов)

Винницкая "Нива" творит очередную кубковую сенсацию

Кубок Украины. Кривбассу не по зубам Карабин
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сказка винницкого футбола в Кубке Украины продолжается. В этот раз команда Олега Шумовицкого обаграла на выезде "Кривбасс", а именинник дня Иван Карабин, который последние годы провел в чемпионате области, оставил свои ворота на замке.

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Подопечные Геннадия Приходько начали матч очень мощно и "Нива" долгое время не могла буквально перейти центр поля. К чести аутсайдера группы А, делать пресловутый переход он пытался через короткий и средний пас, а не банальные выносы.

Во второй половине первого тайма винничане осмелели и уже начали демонстрировать комбинационную игру и на чужой половине поля. Правда забить не смогли, хоть Браславский и пытался это сделать, используя преимущества мокрого поля при ударах издали. "Кривбассу" также не удавалось пробить именинника Ивана Карабина при всех стараниях и на перерыв команды отправились без результативных атак в активе.

В дебюте второго тайма Загорулько и Пастушенко в течение минуты серьезно потревожили Злотара, "Нива" не собиралась отсиживаться в обороне и свой шанс впереди также активно искала. "Кривбасс" в ответ забил гол усилиями Ярового и Черния, но он не был засчитан из-за офсайда. Правда в дальнейшем хозяевам и дальше не удавалось связать в атаке и два паса, что вынудило тренера прибегнуть к серии замен.

"Нива" же явно поймала кураж и не только агрессивно, но в пределах правил, действовала в обороне, но и продолжала убегать в контратаки. Одна из них увенчалась голом Браславского, который убежал от защитников, получив вертикальный пас из глубины и хладнокровно пробил мимо Злотара в дальний нижний угол.

В оставшееся время у хозяев была еще перекладина, вынос бека соперников из пустых ворот и несколько убойных моментов, когда мяч либо не хотел лететь в ворота, либо на месте оказывался Иван Карабин. Судя по всему, даже высшие силы, а также собственные защитники, ложившиеся костьми, решили в этот день стать на сторону "Нивы" и ее вратаря, который этот День рождения, наверняка, запомнит на всю жизнь.

Команда, идущая на безнадежном последнем месте в группе А Второй лиги, прошла три кубковых раунда и имеет шанс сыграть с представителем Премьер-лиги на своем поле!

Кривбасс - Нива 0:1 (0:0)
Гол: Браславский (70)
Кривбасс: Злотар, Процишин, Заименко, Рябов, Дедяев, Григорик (к), Бука, Яровой(Голуб 74), Кателин (Черний 46), Малиновский (Берко 66), Гуськов (Коцюмака 69).
Нива В: Карабин, Калитов, Федорук, Борячук, Сербул, Брижчук (к), Пастушенко, Громок (Подгаецкий 87), Подкуйко, Браславский (Подопрыгора 84), Загорулько (Зугравый 90+4).

Предупреждения: Загорулько (85), Борячук (89)

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) Кубок Украины Нива (Винница)
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Комментарии (10)
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Kolibri (Киевоград)
30.09.2020 в 18:59
Красавы!
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+1
0
royalstas (Вінниця)
30.09.2020 в 18:58
Ого нічого собі)
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+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
30.09.2020 в 18:54
Нива молодці!
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
30.09.2020 в 18:39
Слабые соперники Кривбасс не интересны. Это команда для великих свершения и прорывов. А со слабыми соперниками пусть другие слабаки играют.
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+1
0
ShtanGa (Славське)
30.09.2020 в 18:07
Роги палучілі зеро
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.09.2020 в 18:04
О, молодці, вінницькі Юзіка зебільного сдєлалі)))
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+2
0
жека-киев (биг виладж)
30.09.2020 в 18:02
Ха ха. Кривбасу під вибори підігнали найлегшу команду, і тут такий облом)))
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+5
0
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Микко82 (Херсон)
30.09.2020 в 18:18
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+2
0
Aalex-696 (Немирів)
30.09.2020 в 17:58
Ваня, вітаю!!! З перемогою, при зустрічі - з тебе пиво)))
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+1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.09.2020 в 18:05
Можна і не пиво, і не тільки з Карабіна)))
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+1
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