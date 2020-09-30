Кубок Украины. Агробизнес вырывает победу в областном дерби на последних минутах

Представитель Второй лиги на своем поле не сумел сотворить сенсацию и выбить "Агробизнес". Особенно обидно хозяевам было пропускать гол в компенсированное время из-за ошибки вратаря.

Читайте также Представители УПЛ и Второй лиги играют между собой - превратности судьбы в анонсе третьего раунда Кубка Украины

Александр Чижевский предсказуемо выпустил не самый оптимальный состав, но и он заставил "Эпицентр" попотеть в первом тайме, больше владея мячом и чаще создавая опасные эпизоды. Однако в раздевалку команды ушли при равном счете, обменявшись голами с пенальти.

Открыл счет Сергей Семенюк, пробивший в противоположный с траекторией падения Чернобая угол. Руслан Ивашко в ответ нанес мощный удар вправо от себя, который разгадал Андрей Артым. Но вот отразить пушечный выстрел голкипер "Агробизнеса" все же не сумел.

Игра в целом оказалась равной, после перерыва футбола было меньше, чем борьбы. В концовке основного времени "Эпицентр" предпринял попытку не переводить матч в экстра-тайм. Однако давление хозяев успехом не увенчалось, а вот обратные попытки "Агробизнеса" принесли результат. Причем сработала знакомая уже по матчам Первой лиги связка - Роман Гагун отдал на Николая Когута, который расстрелял голкипера в ближнем углу. Ошибка Чернобая, кстати бывшего вратаря команды из Волочиска, налицо.

"Эпицентр" покидает Кубок и может сосредоточиться на чемпионате Второй лиги, где команде предстоит решать задачу по повышению в классе. "Агробизнес" же, даже выступая в турнире по сути дублирующим составом, доходит до 1/8 финала, где может сыграть с представителем Премьер-лиги.

Эпицентр - Агробизнес 1:2 (1:1)

Голы: Ивашко (21 пен) - Семенюк (7 пен), Когут Н. (90+2)

Эпицентр: Чернобай, В.Бадло, Сениця, Ничипоренко, В.Кузив, Червонецкий, Кицак, Беженар, Р.Кузив, Барбоса да Силва, Ивашко.

Агробизнес: Артым, Захарченко, Пыско, Думанюк, Немтинов, Палюх, Гагун, Дидык, Груша (к), Семенюк, Петров.

Предупреждения: Сеница (6), Кузив В. (90) - Палюх (20), Думанюк (26)