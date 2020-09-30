Кубок Украины. Эпицентр - Агробизнес: смотреть онлайн, видеотрансляция

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Долгожданное дерби Хмельницкой области на профессиональном уровне
Команды регулярно играли между собой раньше, проводя спаринги, но вот на профессиональном уровне дерби Хмельницкой области состоится впервые.
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