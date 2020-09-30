Кубок Украины
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Горняк-Спорт - Днепр-1: смотреть онлайн матч Кубка Украины
Один из лидеров Первой лиги против аутсайдера элитного дивизиона
Кубок Украины. 1/16 финала
30 сентября. Горишние Плавни. Стадион: "Юность". Начало в 14:00
"Горняк-Спорт" - "Днепр-1"
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