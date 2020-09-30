Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Николаев: смотреть онлайн матч Кубка Украины
Битва команд Первой лиги за четвёртый раунд Кубка
Кубок Украины. 1/16 финала
30 сентября. Млинов. Стадион: "Колос". Начало в 15:00
"Верес" (Ровно) - "Николаев"
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