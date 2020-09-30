Кубок Украины. Прикарпатье - Колос 0:1. Почти как в Риеке, но с победным финалом

Не везет "Колосу" с погодой в последнее время. В Риеке, куда коваливцы ездили играть матч Лиги Европы, дождь оказался на руку одноименном клуб. В Ивано-Франковске команде Костышина удалось одержать победу, однако она совсем не такая, какую можно ожидать от участника еврокубков в противостоянии с клубом Первой лиги.

Руслан Мостовой ожидаемо сделал ставку на контратакующий футбол. Разрушать атаки соперника помогало тяжелое состояние газона городского стадиона "Рух". Да и "Колос", несмотря на выход многих основных исполнителей, был далек от оптимального состава. Да, с первых минут играли Антюх, Богданов, Лысенко, Петров, Задоя. Но вместе с тем с первых минут вышел и Данфа, который откровенно потерялся на правом фланге, все еще далек от своей лучшей формы Денис Костышин.

Ну и опять вспоминаем о погоде и поле. Эти факторы нивелировали все преимущество "Колоса" в скорости, поэтому ковалевцам пришлось разыгрывать позиционные атаки, в которых роль первой скрипки играл Богданов. Андрей несколько раз пытался разрезать оборону, однако партнеры своего плей-мейкера не понимали. Как следствие, наиболее опасным моментом первого тайма в исполнении гостей стал прямой удар с углового от того же Богданова.

На этом фоне моменты "Прикарпатья" выглядели куда более интересными. Уже на пятой минуте Барчук вышел на ударную позицию и пробил с 20-ти метров, но воспитанник "Динамо" Кучерук с ударом справился. После подачи углового, ставший продолжением эпизода, Вацеба мог расстрелять ворота с угла вратарской, но удар у хавбека франковцев не вышел. Еще однажды Барчук выскакивал на ворота под острым углом. Пробивал низом, кипер потянул и едва не случился автогол, но мяч от защитника улетел в аут.

Во втором тайме картина не изменилась - "Колос" владел мячом, "Прикарпатье" поджидало свой момент. Такой произошел на 62-й минуте, когда Сондей, вышедший на замену, пробил с 22-х метров, но попал в штангу. Кто знает, удалось бы "Колосу" отыграться в такой ситуации. Однако "Прикарпатью" не повезло, а впоследствии, почти перед финальным свистком, хозяева не выдержали давление, которое оказывал фаворит. На 89-й минуте Пицан парировал дальний удар, первым на добивании был Ильин и Сикач не придумал ничего лучшего, как дернуть хавбека за руку. Арбитр указал на точку, а Ориховский уверенно исполнил приговор. Этот гол и решил судьбу противостояния, выведя "Колос" в 1/8 финала Кубка Украины. Таким образом ковалевцы повторили свой прошлогодний результат на турнире.



Кубок Украины. Третий раунд

30 сентября. Ивано-Франковск. Стадион "Рух"

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Колос" (Ковалевка) 0:1

Гол: Ориховский 89

"Прикарпатье": Пицан - Пастух, Бочкур, Мелинишин, Сикач - Вацеба, Семотюк (Кохман 67) – Кузьмин, Воробчак (Сондей 59), Волошинович (Януш 79) – Барчук (Дытко, 79)

Тренер: Руслан Мостовый

"Колос": Кучерук - Морозко, Максименко, Петров, Емец – Задоя, Богданов (Ориховский 61) – Данфа (Ильин 46), Д.Костышин (Смирный, 61), Антюх – Лысенко (Исаенко, 61)

Тренер: Руслан Костышин

Арбитр: Александр Шандор

Предупреждения: Сикач 89 - Костышин 41, Богданов 45+1, Ильин 47